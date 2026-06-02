Di 25emîn salvegera damezrandina Komela Dadgeriya Kurdistanê de, komel ragihand ku ew kêmûkurtiyên xwe qebûl dike û di pey çaksazî û guhertinê de ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li gorî KurdPressê, Polîtburoya Partiya Dadperweriyê ya Kurdistanê di daxuyaniyekê de bi boneya 25emîn salvegera damezrandina tevgerê ragihand: "Ragihandina hebûna Partiya Dadperweriyê gaveke girîng û pêwîst bû ji bo berdewamiya karwanê ku encama salan hewildan, hişyarî û qurbanîdana bi dehan alimên olî, bi hezaran Pêşmergeyên fedakar, xwîna şehîdên ezîz, kadroyên bêwestan, ciwanên dilsoz û xwişkên birûmet bû."
Daxuyanî wiha domand: "Her çend Partiya Dadperweriyê ji dema ragihandina xwe ve di gelek qonaxên dijwar re derbas bûye jî, heke ne ji kerema Xwedê û dû re jî îradeya endam û sempatîzanên wê ba, derbaskirina wan şert û mercên dijwar ne hêsan bûya."
Poîtburoya Partiya Dadperweriyê tekez kir: "Çalakiya siyasî bê kêmasî nîne, û em jî kêmasî û şaşiyên xwe pir baş dibînin. Bi piştgiriya Xwedê, em ê pêvajoya reform, guhertin, xebata kolektîf û pêşvebirina vê karwanê bi heybet bidomînin, û em ê hemî hêza xwe li ser rêya serkeftina Partiya Dadperweriyê û berjewendiya giştî bikar bînin."
Di beşek din a daxuyaniyê de wiha tê gotin: "Çawa ku em di demên berê de di keleha maf de amade bûn, em ê di pêşerojê de jî bi hêz û qudreteke mezintir di keleha ku em bawer dikin de bimînin, û em ê di pêvajoya guhertin, paqijkirin, reform û rêxistinkirina rewşa civaka xwe de bibin beşek."
Polîtburoya Siyasî ya Partiya Dadê jî ragihand: "Careke din, em dilsozî û dilovaniya xwe ji bo kadro û hevalên xwe yên bêwestan tekez dikin, û em xwe wekî xizmetkarên vê karwanê û xema kadroyên dilovan ên Partiya Dadê dibînin. Em dua dikin ku Xwedê alîkar û piştgirê her kesî be û hêzê bide me ku em vê rêyê bidomînin."
Partiya Dadê ya Kurdistanê (berê wekî Partiya Îslamî ya Kurdistanê dihat nasîn) tevgereke Îslamî ye li Herêma Kurdistanê ku di Gulana 2001an de di bin serokatiya Elî Bapîr de hate damezrandin.
…………….
Dawiya Peyam
Your Comment