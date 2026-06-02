Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di demekê de ku gefên dubare yên Donald Trump li dijî Îranê, ji dema vekişîna yekalî ya wî ji peymana nukleerî ya sala 2015-an ve zêde bûne, analîstan ev helwest ne encama siyaseta stratejîk, lê encama xeyalên xwe-mezinî û bandora lobiya Siyonîst dibînin. Dr. “Mihemed El-Resafî El-Miqdad” ji Şîeyên Tûnisê, bi berhevdana Trump bi “Neron” re, împaratorê navdar ê Romayê, wî wekî sedema qeyrên zêde ji bo Dewletên Yekbûyî û gefek ji bo aştiya cîhanî nîşan dide.
Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî, ji roja ku derbasî Qesra Spî bû, bi helwesteke dijminane li dijî Îranê, hewl daye ku bi paşguhxistina karakterê aştiyane yê bernameya nukleerî ya Tehranê û di bin bandora îdîayên derewîn ên rayedarên rejîma Siyonîst de, siyaseta herî zêde ya zextê bimeşîne. Çavdêrên siyasî bawer dikin ku armanca dawî ya Trump û hevpeymanên wî yên Siyonîst, lawazkirina artêşekê ye ku bi çar deh salan berxwedana çekdarî û stratejîk, karîye rewşa herêmê biguhere û bêbandorbûna îdîakirî ya “artêşa ne têkçûyî ya Siyonîst” bişkîne.
Siyaseta Derve; Amûrek ji bo Tirsandin û Bacgirtinê
Nivîskar, bi danasîna Trump wekî kesekî bi “aqilê nexweş” ku xwe xwediyê dinya dibîne, hişyarî dide ku berdewamiya van helwestên wî dikare encamên karesatbar ji bo tevahiya cîhanê bîne. Di vê analîzê de, qeyda Venezuela jî tê destnîşan kirin, ku Washington çawa bi binpêkirina qanûnên navneteweyî û dizîna çavkaniyên neftê yên vî welatî, ji desthilata xwe wek amûrek ji bo tepeserkirin û bacgirtinê bi kar tîne, lê belê saziyên navneteweyî li hember van kiryaran bêdeng dimînin.
Trump; Neronê Serdemê
Ev nivîsa kurt, kiryarên ecêb û bêfikr ên Trump bi împarator Neron re dide berhevd anîn; kesekî ku dema Roma dişewitî, bi bêfikrî ji balkona qesra xwe temaşe dikir. Nivîskar dibêje: “Trump jî bi nezanîna dîroka hezar salan a Îranê, berjewendiyên neteweyî yên welatê xwe dişewitîne. Ew, ku berê di du kiryarên dijminane li dijî Îranê de têk çûye, niha ji bo sêyemîn macerayê dikeve qumarê; bê ku bizane ku têkçûn di vê qumarê de, tê wateya dawiya xeyala hegemonya rojavayî li herêmê.”
Bersiva Zîrek a Çînê ji Siyaseta Waşingtonê Re
Di beşeke din a vê analîzê de, serdana dawî ya Trump bo Pekînê tê destnîşan kirin; seferek ku tê de pêşwaziya sar a serokê Çînê ji hevkarê xwe yê Amerîkî, peyamek eşkere ji Washington re bû. Analîstan bawer dikin ku Çînê bi redkirina sozên Amerîkayê (tewra di mijara Taywanê de jî), nîşan da ku ew ne amade ye ku di nakokiya li dijî Îranê de, bi siyaseta Dewletên Yekbûyî re yek alî be.
Amadekarî ji bo Nakokiyeke Diyarker
Di dawiya vê raporê de tê gotin: Nakokî di pêşerojê de neçar e, lê vê carê lêçûna macerayên Waşingtonê dê gelek giran be. Rayedarên Îranê tekez kirine ku ew bi amadebûna temam, ji bo bersivdana her cure nexweşî û xapandina Amerîkayê amade ne. Di dawiyê de, dîrok şahid e ku miletan bi piştevaniya prensîbên bingehîn û berxwedanê, her tim karîbin ji qeyranan derbas bibin, û dema ku siyaseta “Neronê serdemê ya niha” ber bi hilweşînê ve diçe, tiştê dimîne hêza îradeya miletan e ku li pey cîhanekê ne ku li ser nirxên exlaqî û mirovî ava bibe.
