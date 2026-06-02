Pirsgirêkên Kurdan ji bo parastina rêveberiya xweser

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li bakurê rojhilatê Sûriyê: tirsa hindikahiyan ji serdema nû ya rêveberiyê
Li gorî raporekî nû, beşek ji hindikahiyên olî yên bakurê rojhilatê Sûriyê nîgeran in ku, bi wendabûna mekanîzmayên rêveberiya xweser, careke din bi cudakarî û li kêleka civakê ve hatin bibînin.
Li gorî vê raporê, ku bi navê «Kurd Pres» hatîye weşandin û ji aliyê Enstîtûya Aştiya Kurdî ve hatiye amadekirin, yekîtiya bakur û rojhilatê Sûriyê di nav pêvajoya tevlêbûna xwe di avahiya hukûmeta veguhêz a wî welatî de derbas dibe. Rapor li ser encamên vê tevlêbûnê li ser sîstema rêveberiya herêmî, mafên hindikahiyan û beşdariya jinan dinirxîne. Nivîskar hişyarî didin ku destkeftiyên deh salên paşîn di warê beşdariya siyasî ya gel û olên cûda, wekhevîya zayendî û parastina cihêrengiya çandî de dibe ku di vê pêvajoya tevlêbûnê de bi kêmasiyên mezin re rûbirû bibin.
Ev rapor ji hêla Megan Boett, rêveberekî lêkolînê li Enstîtûya Aştiya Kurdî; Nadine Maenza, endamê şûra şêwirmendî ya heman enstîtûyê û ji nav çalakvanên naskirî yên qada azadiyên olî; û Ghassan Bazou, rojnamevan û lêkolînerê li bakur û rojhilatê Sûriyê, hatiye amadekirin. Nivîskar bi karanîna hevpeyvînên qadî bi berpirsên herêmî, çalakvanên civakî û nûnerên civakên cûda yên etnîk û olî, rewşa niha ya herêmên berê yên bin rêveberiya xweser a bakur û rojhilatê Sûriyê nirxandine û li ser kêm bûna rola jinan, Mesîhîyan, Êzdîyan û hin hindikahiyên din di avahiya nû ya hukûmetê de hişyarî dane.
Her wiha, di heman demê de ku pêvajoya tevlêbûna herêmên bakur-rojhilatê Sûriyê di avahiya hukûmeta veguhêz de pêş dikeve, girîngiya tecrûbeya rêveberiya herêmî zêdetir dibe; tecrûbeyek ku di deh salên paşîn de karibû di şertên şer, penaberî, qeyrana aborî û xetereyên ewlehiyê de hevjiyana navbera etnîk û olên cûda biparêze.
Wekî ku piraniya bala civaka navneteweyî di salên dawî de li ser guherînên leşkerî û şerê li dijî DAIŞê bûye, kêmtir bal hatîye rakirin ser mekanîzmayên rêveberiya herêmî li deverên bin rêveberiya «Rêveberiya Xweser a Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyê»; avahiyên ku, li gorî alîgirên wan, şertên beşdariya berfireh a jinan, hindikahiyên etnîk û olî û parastina azadiyên olî peyda kiribûn.
Nivîskarên raporê bawer dikin ku awayê pêkanîna peymana tevlêbûnê û çarenûsa saziyên herêmî yên heyî, ne tenê li ser aramiya paşerojê ya bakur-rojhilatê Sûriyê bandor dike, lê di heman demê de wekî pîvanek girîng ji bo nirxandina şiyana Sûriyê di rêça aştiyek domdar, girtiyar û aram de jî tê dîtin.
Avahiya rêveberiya bingehîn li ser beşdariya gelan û olan
Ev rapor bi taybetî li herêma Cezîrê disekine; herêmek ku beşeke mezin ji parêzgeha Hesekê vedigire û yek ji herêmên herî cihêreng ên Sûriyê ye ji aliyê etnîk û olî ve. Ev herêm piştî peymana tevlêbûnê ya 29ê Çile 2024-an, hîn jî di bin kontrola Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) de maye û ji ber vê yekê gelek saziyên îdarî yên wê hîn jî xebata xwe didomînin.
Di çarçoveya rêveberiya xweser de, pergalek şûrayî bi awayekî hatibû sêwirandin ku hêz di navbera komên cûda yên etnîk, olî û siyasî de belav bike. Şûra Gel a Herêma Cezîrê pêk dihate ji 57 Kurd, 24 Ereb, 17 Asûrî-Suryanî, 1 Ermenî, 1 Çeçen û 1 Êzdî.
Yek ji taybetmendiyên herî girîng ên vê avahiyê, sîstema «serokatiya hevpar» bû, li gorî ya ku hemû postên rêveberî ji aliyê jinek û zilamek ve hatin birêvebirin. Ev mekanîzma, ji bilî garantîkirina beşdariya jinan, alîkariyê jî kir bo zêdekirina hebûna etnîk û olên cûda di astên rêveberî de; ji ber ku serokên hevpar gelek caran ji civakên cuda hatibûn hilbijartin.
Li herêma Cezîrê, şûra îcrayî ji aliyê serokek hevpar ê Kurd û serokek hevpar ê Suryanî ve hate birêvebirin û du cîgirên Ereb û Kurd jî tê de hebûn. Ev şûra ji serokên 13 saziyên îcrayî pêk dihate û bi giştî 122 serokê hevpar, di nav wan de 61 jin û 61 zilam, tê de xebitîn.
Ji bilî vê, rêveberiya xweser ji bo beşdariya jinan di saziyên cuda de taybetmendiya kêmî 40% destnîşan kiribû. Di hin rewşan de, asta beşdariya jinan ji vê têkçûnê jî bilindtir bû; bi awayekî ku jinan 44% ji endamên Şûra Gel a Qamişlo û 50% ji endamên Şûra Gel a Herêma Cezîrê pêk dianîn.
Qanûnên parastina jinan û hindikahiyan
Li gorî berpirsên herêmî yên li Cezîrê û Kobanî, «peymannameya civakî» ya rêveberiya xweser bingeha bingehîn a parastina mafên jinan, hindikahiyên etnîk û olî, û azadiyên olî bû.
Yek ji berpirsên Kurd li Kobanî dibêje ku qanûnên pêkanî yên Kobanî û Cezîrê li ser bingehên peymannameya civakî ya bakur û rojhilatê Sûriyê hatine amade kirin; çarçoveyek ku li ser standardên navneteweyî yên mafên jinan, hevjiyana navbera etnîk û olan, û wekhevîya qanûnî ya hemû hemwelatiyan radiweste.
Girîngiyeke din jî ew bû ku hindikahiyên etnîk û olî, her weha jinan, di amadekirina van qanûnan de rola rasterast hebû. Jinek Êzdî ku yek ji saziyên rêveberiya xweser serokatiya hevpar dikir, dibêje ku jinan di amadekirina qanûnên malbatê, qanûnên taybet ên jinan û hetta di rêzkirina peymannameya civakî de beşdariya rasterast kiribûn û tenê rolên sembolîk nedidan.
Li gorî jineke Mesîhîya Asûrî-Suryanî ku berê di strukturên rêveberiya xweser de çalak bû, modela rêveberiyê ya heyî piştî gotûbêj û dengdanê di navbera nûnerên civakên cuda de hatibû hilbijartin, ji ber ku gelek kes bawer dikirin ku ev rêbaz nûneratiya hevsengtir bo hindikahiyan peyda dike.
Tirsên li ser pêvajoya tevlêbûnê
Bi tevahî tevliheviya hin çehreyên herêmî di avahiya nû de, rapor ji kêm bûna rola jinan û hindikahiyên olî di pêvajoya tevlêbûnê de xebat dide.
Li gorî raporê, yek ji namzedên ku ji aliyê rêveberiya Kobanî ve ji bo postên rêveberê herêmî an serokê ewlehiyê hatibûn pêşkêş kirin, qebûl nehatin kirin.
Her weha du girîngtirîn postên ku heya nuha hatine dayîn çehreyên nêzîk bi SDF û rêveberiya xweser — waliya Hesekê û cîgirê wezîrê parastinê — ji du zilamên Kurd ên Sûnî re hatine dayîn. Ev di heman demê de ku danûstandina rêveberiya xweser di destpêkê de ji bo van postan jinek namzed kiribû.
Niha tenê jineke ku di pêvajoya tevlêbûnê de posta fermî wergirtiye, Almaz Rûmî ye ku wekî şaredara Kobanî hatiye destnîşankirin.
Rapor her weha destnîşan dike ku heya niha tu Êzdî an Mesîhî ji bo postên rêveberî di çarçoveya pêvajoya tevlêbûnê de nehatiye destnîşankirin, û piraniya destnîşankirinên nû bê şêwirmendiya saziyên herêmî hatine kirin. Her wiha, hejmarek ji kesên hatine destnîşankirin ji civakên ku niha li ser wan hukum dikin nîne.
Ji aliyekî din ve, hukûmeta veguhêz a Sûriyê sîstema serokatiya hevpar napejirîne; mijarek ku li gorî rexnegiran yek ji girîngtirîn amûrên garantîkirina beşdariya jinan û hindikahiyan ji nav dibe.
Hin berpirsên rêveberiya xweser dibêjin ku ew niha li ser çareyên nefermî yên mîna modela partiyên Kurdparêz ên li Tirkiyê difikirin; bi wê wateyê ku zilamek bi fermî wekî serok û jinek wekî cîgir tê nîşandan, lê di pratîkê de herdu bi hev re bi hevahengî berpirsiyariyan digirin.
Hatin kêmkirina zimanên herêmî
Tirsê din ku di vê raporê de hate binavkirin, kêm bûna cihê zimanên Kurdî û Suryanî ye di warê gelemperî de.
Di heman demê de ku di strukturên rêveberiya xweser de zimanên Erebî, Kurdî û Suryanî hemû wekî zimanên fermî têne hesibandin, hukûmeta veguhêz a Sûriyê tenê zimanê Erebî wekî zimanê fermî qebûl kirye.
Civaka Mesîhî ragihandiye ku li Hesekê, zimanê Suryanî ji hin tabloyên giştî hatiye rakirin û ev ziman di strukturê nû de cihê fermî nîne.
Her çend li gorî fermana jimare 13 a serokatiya Sûriyê, zimanê Kurdî wekî «zimanê neteweyî» hatibe nasîn, rexnegiran dibêjin ku ev nav bê pênaseya qanûnî ya zelal e û garantiya karanîna wê di perwerdehiyê, navenda rêveberiyê an jiyana giştî de pêk nîne.
Her wiha ev ferman fêrbûna zimanê Kurdî tenê bi du polên hilbijartî di hefteyê de sînordar kiriye; di heman demê de ku gelek Kurd daxwaz dikin pergalê perwerdehiya duzimanî an pirzimanî bidome.
Di hefteyên dawî de jî, li Hesekê û Qamişlo protestoyên li dijî guherîna tabloyên duzimanî yên Kurdî-Erebî bi tabloyên tenê Erebî hatin kirin.
Tirsên Êzdîyan ji vegerandina cudakarî
Civaka Êzdî ya bakur û rojhilatê Sûriyê jî di warê paşeroja xwe de nîgeran e.
Berî damezrandina rêveberiya xweser, Êzdî li Sûriyê bi sînordariyên berfireh re rûbirû bûn. Ew nikaribûn olê xwe di belgeyên fermî de tomar bikin, ji kirina hin merasimên olî bi azadî bêpar bûn û di mijarên qanûnî yên wekî zewac, talak û mîras de di bin dadgehên şerîeta Îslamî de têne hesibandin.
Niha gelek Êzdî nîgeran in ku bi tevlêbûn di strukturê nû de, parastinên qanûnî û nasnameyî yên ku di salên paşîn de wergirtine ji dest bidin; taybetî ji ber ku hukûmeta veguhêz a Sûriyê hîn jî ayîna Êzdî wekî olêk serbixwe napejirîne.
Mesîhiyan û tirsê koçberiyê
Mesîhiyên Asûrî-Suryanî jî ku ji destpêka damezrandina rêveberiya xweser ve di saziyên medenî û ewlehiyê de beşdar bûne, li ser paşeroja hebûna xwe li Sûriyê nîgeran in.
Ev civak di salên paşîn de hêzên ewlehiyê yên taybet ên xwe ava kirine û di parastina dikan, gundan û taxên Mesîhiyan, her weha di şerê dijî DAIŞê de, rolek girîng lîstine.
Gelek serokên Mesîhî bawer dikin ku beşdariya rasterast di strukturên ewlehiyê û îdarî yên herêmî de faktorek girîng bû bo parastina hestek ewlehiyê di nav Mesîhiyên bakur-rojhilatê Sûriyê de.
Lêbelê, ew hişyarî didin ku ger rola Mesîhiyan di structureyên rêveberî û ewlehiyê de kêm bibe, pêvajoya koçberiyê ya vê civakê dê zêdetir bibe. Li gorî jineke Mesîhî ya herêma Cezîrê, civaka Mesîhî ji salên 1980-an vir ve ji nîvê gelê xwe zêdetir winda kiriye û derketina qeyranek nû dikare hebûna vê civaka mîratahî bi xeterek giran re rûbirû bike.
Pêşniyarên bo hukûmeta veguhêz a Sûriyê
Nivîskarên raporê ji Amerîka û civaka navneteweyî xwestine ku hukûmeta veguhêz a Sûriyê teşwîq bikin li ser çend prensîbên bingehîn çavdêrî bike; ji wan:
- parastina cihêrengiya etnîk, olî û zayendî di saziyên rêveberiya herêmî û navçeyî de;
- dawîkirina destnîşankirinên yekalî û kirina destnîşankirinê bi şêwirmendiya saziyên herêmî;
- dayîna berpirsiyariyan ji kesên ku ji civakên herêmî ne û li ber wan berpirsiyar in;
- parastina zimanên Kurdî û Suryanî di perwerdehiyê, navenda rêveberiyê û warê gelemperî de;
- beşdariya watedar a Kurdan, Mesîhiyan, Êzdîyan û komên din ên etnîk û olî di saziyên neteweyî yên Sûriyê de;
- garantîkirina hebûna nûnerên rastîn ên civakên bakur-rojhilatê Sûriyê di pêvajoya nivîsandina destûra bingehîn a paşerojê de.
Rapor di encamê de dibêje ku awayê rêvebirina pêvajoya tevlêbûna bakur-rojhilatê Sûriyê di strukturê hukûmeta nû de, têkiliyeke girîng bo paşeroja Sûriyê ye û nîşan dide ka gelo ev welat dikare modelekê li ser beşdariya hemû komên etnîk, olî û zayendî ava bike an na, yan ku careke din ber bi merkezîbûna hêzê û rakirina qada hindikahiyan ve biçe.
