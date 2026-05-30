WSJ:Rola berfireh a UAE di şerê dijî Îranê de eşkerekir;êrîşên liser Qeşm,Ebû Mûsa,Bender Abbas û Aseluyê bi koordînasyona Amerîka û Îsraîlê pêk hatin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ragihand ku raporek nû ya Wall Street Journal eşkere dike ku Dewleta Yekbûyî ya Erebî (Emîrtiyên Erebî Yekbûyî) di şerê dawî yê dijî Îranê de roleke pir mezintir ji ya ku berê tê texmînkirin lîstiye û bi dehan êrişên hewayî yên hevaheng bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê re pêk aniye. Rapor her weha ji nakokiyên kûr di nav welatên Kendava Erebî de li ser awayê rûbirûbûna bi Tehranê re perde radike.
Gazindeya Erebistana Siûdî li Waşingtonê
Li gorî vê raporê, Erebistana Siûdî di destpêka meha Nîsanê de gazindeyek ji Amerîkayê re kiribû û hişyarî dabû ku operasyonên leşkerî yên Emîrtiyan dikarin Îranê bixin ber êrişên tolhildanê li dijî binesaziyên enerjiyê yên herêmê; rewşek ku dikare bazarên petrolê bêaramiya bike û bibe sedema bilindbûna bihayên cîhanî.
Li gorî kesên agahdar ku Wall Street Journal ji wan re daye cih, rayedarên Siûdî ji Washingtonê daxwaz kiribûn ku Abu Dhabî ji bo kêmkirina berfirehiya êrişan bike bin zextê û li şûna wê hewildanên dîplomatîk ji bo kêmkirina tengezariyan bide pêş.
Têkçûna Têkiliyên di Navbera Bin Zayed û Bin Selman de
Rapor dibêje ku cihêwaziyên di nêrîn û siyasetan de têkiliyên navbera Serokê Emîrtiyan Şêx Mohammed bin Zayed Al Nahyan û Mîrê Veliahdê Erebistana Siûdî Mohammed bin Salman jî bandor kirine.
Li gorî rayedarên Kendavê ku bi Wall Street Journal re axivîne, Bin Zayed ji ber ku Riyad beşdarî operasyonên leşkerî yên hevaheng li dijî Îranê nebûye, bêhêvî û nerazî bûye.
Berdewamîya Êrişan Heta Piştî Agirbestê
Li gorî raporê, êrişên Emîrtiyan ji rojên destpêkê yên şer dest pê kirine û heta piştî ragihandina agirbestê jî dom kirine.
Armancên van operasyonan binesaziyên stratejîk ên leşkerî û enerjiyê yên Îranê bûne, di nav wan de cihên li giravên Qeşm û Abu Musa di Tengava Hurmuzê de, Bender Abbas, parzûngeha petrolê ya Girava Lavan û Komplekseya Petrokîmya Aselûyeh.
Hevahengiya Bi Waşington û Tel Avivê Re
Wall Street Journal ragihand ku van êrişan bi hevahengiya Waşington û Tel Avivê pêk hatine û Îsraîl piştgirîya agahdarî û istixbaratî ji bo van operasyonan peyda kiriye.
Di hin êrişan de sazûman û tesîsên enerjiyê yên Îranê bi taybetî hatine armanckirin.
Zexta Amerîkayê Ji Bo Rawestandina Êrişan Li Dijî Tesîsên Enerjiyê
Li gorî raporê, piştî êrişa li ser Komplekseya Petrokîmya Aselûyeh, bertekên navneteweyî yên tund bûne sedem ku Amerîka zextê li Îsraîlê bike da ku êrişên li dijî tesîsên enerjiyê yên Îranê rawestîne, ji ber ku fikaran li ser encamên aborî yên berfireh gelek zêde bûbûn.
Di dawiyê de divê bê gotin ku ev agahî li gorî rapora Wall Street Journalê ye û heya niha gelek ji van îdiayan ji aliyê rayedarên fermî ve bi awayekî serbixwe nehatiye piştrastkirin.
……………….
Dawiya Peyam/
Your Comment