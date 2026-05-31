ÇIMA DYA Û ÎSRAÎL DI ŞERÊ LI DIJÎ ÎRANÊ DE BI SER NEKETINE? ANALÎZEKE STRATEJÎK

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mahmud Waizî yek ji dîplomat, siyasetmedar û rêvebirên payebilind ên îcrayî ye ku di Dewleta Duwanzdehem de wezîfeya Serokê Ofîsa Serokkomarê girtibû. Berê jî di Dewleta Yazdehem de Wezîrê Têkiliyê û Teknolojiya Agahdariyê ya Îranê bû.
Ew di navbera salên 1368 heta 1376-an de berpirsê Alîkariya Siyasî ya Ewropa û Amerîkayê li Wezareta Karên Derve bû, û ji bo demeke du salan, ji 1376 heta 1378-an, wezîfeya Alîkarê Aborî yê Wezîrê Karên Derve jî kir.
Waizî, ku yek ji endamên damezrîner ên Partiya Îtidal û Pêşveçûnê ye, di navbera salên 1378 heta 1392-an de wekî Alîkarê Lêkolînên Siyaseta Derve li Navenda Lêkolînên Stratejîk a Encûmena Teşxîsa Masleheta Nîzamê xebitî. Ew di dema rûniştina xwe ya li Amerîkayê de endamê Komeleya Îslamî ya Xwendekarên Amerîka û Kanadayê bû û demek kurt jî sekreterê vê komeleyê bû. Herwiha Waizî bi gelek xwendekaran re demek kurt li Nofel Loşato di xizmeta Îmam Xomeynî (r.) de jî mabû.
Mahmud Waizî, cîgirê serokê Partiya Îtidal û Pêşveçûnê, di axaftina xwe ya bi “Tesnîm Kast” re derbarê mijarên têkildarî şerê dawî de nêrînên xwe ragihand ku temaşekirin û xwendina wan balkêş e.
Ew di gotûbêja xwe ya bi Tesnîm re dibêje ku “Şerê Ramadan” kurtasiya hemû planên berê yên Amerîka, Rojava û Israîlê li dijî Îranê bû. Armanca dawîn parçekirina Îranê bû.
Wezîrê Têkiliyê û Teknolojiya Agahdariyê yê Dewleta Yazdehem bawer e ku hemû hesab û texmînên dijmin, çi li ser gelê Îranê be, çi li ser berpirsan û çi li ser hêzên çekdar, şaş derketine.
Hûn dikarin beşên ji gotûbêja Mahmud Waizî ya bi Ajansa Nûçeyan a Tesnîm re, ku di çarçoveya bernameya “Tesnîm Kast” de hatî kirin, temaşe bikin.
Dawiya peyamê.
Your Comment