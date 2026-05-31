“Navdarên herî bihadar ên medyayên dijî Îranê yên bi mûçeyên neasayî (nûcumî), bi erkê derew û agirpêxistinê li gel bêaramiyî û alozî li Îranê!”

31 May 2026 - 21:54
News ID: 1820992
Source: kmr.abna24.com
Ev tor (malper/kanal) xwediyê erkekî misoger e û ew jî agir pê xistin (an jî: teşwîqkirina) alozî û bêaramiyan, çêkirina valahî (an jî: dabeşkirin) di navbera gel û hikûmetê de, û han dana aloziyê û radîkalbûna hawîrdora Îranê ye."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kîyanûş Rezaqî, parêzer û hiqûqnasê nişteciyê Amerîkayê, di axaftinekê de derbarê şebekeya siyonîst “Iran International” de got: “Iran International kovar ango rûpoşek e ji bo pêkanîna operasyonên ewlekarî li dijî Îranê, bi navê medyakarî.”

Wî her wiha anî ziman: “Ev şebeke xwedî mîsyoneke diyarkirî ye û ew jî gurkirina aloziyan, çêkirina kûrahiya di navbera gel û hikûmetê de, û teşwîqkirina tevlîhevî û radîkalbûna rewşa Îranê ye.”

Rezaqî di berdewamiya axaftina xwe de got: “Armanca herî kêm a Iran International pêşîlêgirtina li pêşketina Îranê ye; çimkî eger Îran wekî mezin-hêzeke (dewe) potansiyel, tenê hinekî xwe ji bin wan zextên çêkirî derxe û vebûneke biçûk jê re çêbibe, êdî welatên wekî Erebistana Siûdî û Mîrnişînên Erebî (Emîrtî) li hember wê tu pênaseyeke wan namîne.”

Iran International, Medya, Rewşenbîriya Medyayî, Îran, Rêjîma Siyonîst, Siûdî

