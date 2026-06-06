“Mamosta Şîrzadî: Perwerdehiya Qur’anî ya ciwanan, pêşeroja civakê garantî dike”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —MERÎWAN – Îmamê înê yê Merîwanê Mamosta Mustefa Şîrzadî di hutbeyên vê hefteyê de, bi bîranîna salvegera wefata Îmam Xomeynî (re) û serhildana dîrokî ya 15ê Xezelê, bal kişand ser rola van bûyeran di zindîkirina şiyarbûna îslamî de.
Mamosta Şîrzadî di axaftina xwe de bal kişand ser girîngiya nirxên şoreşê û got: “Ev bûyer, sembola berxwedana gelê Îranê ya li hember zilm û istibdadê ne.” Her wiha wî bi rêzgirtin behsa qehremaniya şehîdên Operasyona Remazanê kir û destnîşan kir ku ew fedakarî, bingeha ewlehî û serxwebûna welat in.
“Pêşeroja civakê bi perwerdehiya Qur’anî tê misogerkirin”
Li ser girîngiya avakirina nifşê pêşerojê, Mamosta Şîrzadî tekez kir ku divê ciwan û nûciwan bi Qur’ana Pîroz ve bên girêdan. Wî got: “Hebûna ciwanan li mizgevtan, mifteya mezinbûna manewî û exlaqî ya civakê ye. Pêwîst e malbat û saziyên çandî di vê derbarê de xwedî bername bin û gaveke cidî bavêjin.”
“Hevaltî û pêbendbûna bi nirxên îlahî, rêya bextewariyê ye”
Mamosta Şîrzadî di beşeke din a hutbeya xwe de, li ser girîngiya hevkarî û hevaltiyê rawestiya û anî ziman: “Peyrewkirina fermanên Xwedê, aramiya ferdî û civakî bi xwe re tîne.”
Di dawiya axaftinên xwe de, Îmamê înê yê Merîwanê li ser du mijarên girîng ên civakî jî hişyarî da:
- Parastina Jîngehê: Bang li gel kir ku li hember çavkaniyên xwezayî xwedî derkevin û beşdarî çalakiyên parastina jîngehê bibin.
- Tenduristiya Civakî: Wî destnîşan kir ku dûrketina ji cixare û madeyên zerardar, gaveke bingehîn e ji bo parastina tenduristiya civakê û divê çanda jiyaneke tendurist di nav gel de belav bibe.
………………………….
Dawiya Nûçeyê /
- Teygîn (Etîket): Mamosta Mustefa Şîrzadî, Mizgefta Înê ya Merîwanê, Perwerdehiya Qur’anî, Şoreşa Îslamî, Jîngeh, Tenduristiya Civakî.
Your Comment