Îstixbarata Rajîma Sihyonîstî Îsraîlê: Hewldaneke Îranê ya ketina nava Îsraîlê hat tekbirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Îstixbarata Rajîma SihyonîstîÎsraîlê (Mossad) îdia ku wê hewldaneke Îranê ya ketina nav Rajîma Sihyonîstî Îsraîlê û hedefkirina berpirsên payebilind têk biriye.
Îstixbarata Rajîma Sihyonîstî Îsraîlê (Mossad) îro ragihand ku hewldaneke Îranê ya ketina nav Îsraîlê têk biriye.
Mossadê îdia kir ku armanca Îranê ji vê yekê ew bû ku wê berpirsên payebilind ên Îsraîlê bike hedef.
Radyoya artêşa Rajîma Sihyonîstî Îsraîlê jî agahiyên ku dispêre Mossadê ragihand ku hewldana Îranê beriya pêk were, hat têkbirin. Lê agahiyên zêdetir neda.
…………
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment