“Wezîrê berê yê karên derve yê Hindistanê: Gelek netewe Xamineyî (rêber) ji xwe re wekî ya xwe dibînin”

Wezîrê berê yê karûbarên derve yê Hindistanê di bersiva pirsyekê de derbarê populerbûna Ayetullah Xameneî (rehmetullahî aleyh) di nav şopînerên olên cihê de wiha got: "Bingehê hemû olan yekîtî ye û armanceke mezin heye û ew jî wek spartina ruh û canê xwe ji Xwedayê bilind ve tê pênasekirin; navê Xwedê di olên cihê de cuda ye, lê riya hemû olan bi yek cîhekî ve diqede. Ayetullah Xameneî (rehmetullahî aleyh) karîbûn giyanê hevbeş ê olan têbigihîjin û di nav wan de pêwendiyekê saz bikin û ev taybetmendî ji girîngtirîn sedemên mezinahiya wan e."
Serokê departmana karûbarên derve ya Partiya Kongreya Neteweyî ya Hindistanê, bi gotina ku "ew ne tenê ji welatekî an jî ola taybetî bûn, belkî ji tevahiya mirovahiyê bûn û jiyana xwe ji bo xizmeta mirovahiyê terxan kirin", hurmet û dilsoziya taybet a gelê Hindistanê li hember Ayetullah Xameneî (rehmetullahî aleyh) got û eşkere kir: "Em bi hesta spasdarî û hurmeta mezin a li hember wan hatine Îranê da ku hevpeymana gelê Hindistanê û mirovên din ên azad ên cîhanê bi gelê Îranê re ragihînin."
Gelê Hindistanê pesindana bê şert li hember Ayetullah Xameneî heye
Wî di derbarê cudahiya helwestên gel û hikûmeta Hindistanê de jî wiha got: "Divê mirov di navbera hestên gel û helwestên hikûmetê de cudahiyê bike. Hikûmet neçar in ku ramanên siyasî, têkiliyên navneteweyî û peymanên xwe yên bi welatên din re bifikirin, lê gel wî qasî sînoran tune û hestên xwe bi dilsozî îfade dike."
Ev siyasetmedarê Hindî wiha pê de bir: "Ez wek yek ji rêberên partiya opozisyonê, nûnerê gel im û neçar nînim ku bandorê li ser ramanên dîplomatîk bibim. Tişta ku di dawiyê de girîng e, hesta rastîn a gel e û gelê Hindistanê hurmet û pesindana bê şert li hember Ayetullah Xameneî heye. Ez jî bi vî ruhî hatime Îranê."
Xurşîd di berdewamiyê de, derbarê alîkariyên gelêrî yên ji Îranê re wiha got: "Dema ku hevalekî di xem û belayê de be, mirov an jê re daxwaz dike, an jî bi wî re hevxem dibe, an jî her tiştê ku di destê wî de heye pêşkêş dike. Tevgera gelêrî ya ku digel hebûna pirsgirêkên aborî, beşek ji malûmilkê xwe yê hindik ji bo piştgiriya Îranê bexş kirin, nîşana giyanê mezin û hevpeymana kûr a wan e."
Xameneîyê Mezin bangê yekbûnê dikir
Wezîrê berê yê karûbarên derve yê Hindistanê tekez kir: "Hema ku mêrê malbatê hemû endaman ji bo çareserkirina pirsgirêkan li hev dicivîne, Ayetullah Xameneî (rehmetullahî aleyh) jî hemûyan gazî hevbijînî, yekbûn û çareserkirina hevbeş a pirsgirêkan dikir. Ev eynî peyama ku divê ne tenê li Hindistanê, belkî li seranserê cîhanê were dubarekirin û belavkirin."
Wî di dawiyê de, peyama Ayetullah Xameneî (rehmetullahî aleyh) wek peyameke cîhanî binav kir û wiha got: "Ew ne tenê ji bo Îslamê an jî Îranê peyama wan hebû, belkî peyama wan ji bo tevahiya mirovahiyê bû. Îro cîhan bi cudahî, şer, êş û krîzên pir rû bi rû ye û ji hemû demên berê zêdetir hewceyê kesayetiyên ku ji hemû mirovan in, ne tenê ji miletekî an jî komekê taybet, heye."
...........
Dawiya peyamê
Etîket:
Rêberê Şehîd ê Îranê
Rêberê Şoreşê
Ayetullah Xameneî
Hindistan
Your Comment