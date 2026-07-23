  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Pêşwaziya fermî ya Dr. Pezeşkîyan ji Serokwezîrê Îraqê re

23 July 2026 - 17:13
News ID: 1844117
Source: kmr.abna24.com
Pêşwaziya fermî ya Dr. Pezeşkîyan ji Serokwezîrê Îraqê re

Serokkomar li Koma Çandî û Dîrokî ya Se’dabadê, bi merasîmeke fermî pêşwazî li Serokwezîrê Iraqê birêz Elî Faleh el-Zeydî kir, yê ku bi serokatiya şandeke payebilind serdana Tehranê kiriye.

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dr. Mesûd Pezeşkiyan, piştî nîvroya îro pêncşemê, li Koma Çandî û Dîrokî ya Se’dabadê, bi merasîmeke fermî pêşwazî li serokwezîrê Iraqê birêz Elî Faleh el-Zeydî kir.

Di merasîma pêşwazîkirina fermî de, piştî lêdana sirûda neteweyî ya her du welatan û fêrkirina (san-dîtina) yekîneyên rêzgirtinê, endamên şanda fermî hatin naskirin.

Hevdîtina dualî ya taybet a serokên her du welatan, rûniştina hevpar a şandeyên payebilind ên Komara Îslamî ya Îranê û Iraqê, herwiha îmzekirina belgeyên hevkariya dualî, di nav bernameyên vê serdana fermî de ne.

……..

Dawiya peyamê/

Tag: Mesûd Pezeşkiyan، Elî el-Zeydî، Serokwezîrê Iraqê.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha