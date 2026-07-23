Pêşwaziya fermî ya Dr. Pezeşkîyan ji Serokwezîrê Îraqê re

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dr. Mesûd Pezeşkiyan, piştî nîvroya îro pêncşemê, li Koma Çandî û Dîrokî ya Se’dabadê, bi merasîmeke fermî pêşwazî li serokwezîrê Iraqê birêz Elî Faleh el-Zeydî kir.
Di merasîma pêşwazîkirina fermî de, piştî lêdana sirûda neteweyî ya her du welatan û fêrkirina (san-dîtina) yekîneyên rêzgirtinê, endamên şanda fermî hatin naskirin.
Hevdîtina dualî ya taybet a serokên her du welatan, rûniştina hevpar a şandeyên payebilind ên Komara Îslamî ya Îranê û Iraqê, herwiha îmzekirina belgeyên hevkariya dualî, di nav bernameyên vê serdana fermî de ne.
……..
Dawiya peyamê/
Tag: Mesûd Pezeşkiyan، Elî el-Zeydî، Serokwezîrê Iraqê.
Your Comment