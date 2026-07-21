Şeş dehsal hewildanên bêencam ên Kurdên Iraqê ji bo bidestxistina sîstema berevaniya asmanî.**

Li gorî raporê Kurdpressê, kovara Forbesê di raporteke analîtîk de dinivîse ku xizaniya Herêma Kurdistanê ya Iraqê li ber gefên hewayî, ne pirsgirêkek e ku tenê têkildarî şerên dawî be, lê koka wê zêdetirî 60 salî ye. Ji şerên pêşîn ên Pêşmergeyan bi hikûmeta Iraqê re di salên 1960'î de heta êrişên îroyîn ên balafirên bêmirov (dron), Kurd her tim li pey bidestxistina pergalên parastina hewayî bûne, lê ji ber ku ew dewleteke serbixwe ne, hema bêje tu carî karîne bi vî rengî alavan bigihîjin.
Li gorî nivîsara Forbesê, kuştina leşkerekî Amerîkî di dema bêbandorkirina bermahiyên balafireke bêmirov a êrîşber (întiharî) li Herêma Kurdistanê, nûtirîn nimûneya gefa ku niha bûye beşek ji jiyana rojane ya herêmê ye. Ev bûyer tenê rojek piştî kuştina du leşkerên din ên Amerîkî di êrişeke li Urdunê de qewimî û nîşan da ku gefa balafirên bêmirov bi sînorên welatekî ve sînordar nîne.
Nivîskar bawer dike ku xala herî girîng a vê pêvajoyê vedigere 2'ê Çiriya Pêşîn a 2016'an; dema ku DAIŞê ji bo cara yekem bi karanîna balafireke bêmirov a ku barûteke teqemenî hilgirt, cihên Pêşmergeyan hedef girt. Di wê êrişê de du hêzên Pêşmerge hatin kuştin û du leşkerên Fransî jî birîndar bûn. Li gorî Forbesê, ev bûyer destpêka serdemekê bû ku balafirên bêmirov bûne yek ji amûrên sereke yên şer li dijî Herêma Kurdistanê. Berî wê, çeka herî xeternak a DAIŞê wesayîtên zirxî yên bombekirî bûn ku bi fûzeyên dijî-tank ên Almanî "Mîlan" dihatin rûxandin.
Forbesê diyar dike ku piştî têkçûna DAIŞê, gef ne tenê bi dawî bûn, lê şêweyeke tevlihevtir girt. Ji sala 2020'an vir ve komên çekdar ên Iraqî êrişên fûzeyî (roket) li bingehê hevpeymaniyê li Balafirgeha Hewlêrê destpê kirin û pir zû van êrişan veguherîn karanîna berfireh a balafirên bêmirov ên êrîşber.
Ev kovara Amerîkî her wiha bal kişand ser êrişên balafirên bêmirov ên sala dawî ya li Herêma Kurdistanê û nivîsand ku li gorî amarên hatine pêşkêşkirin, di navbera 28'ê Sibatê û 17'ê Tîrmeha îsal de, bi kêmî 904 balafirên bêmirov û fûze ber bi Herêmê ve hatin şandin ku 29 kes hatin kuştin û 138 kes jî birîndar bûn. Tevî performansa pergalên parastinê yên hevpeymaniyê di parastina Balafirgeha Hewlêrê de, êrişên li dijî herêmê berdewam bûn.
Daxwazeke ku ji salên 1960'î dest pê kir
Forbesê bi nirxandina dîroka tevgera Kurdên Iraqê, bîra xwe tîne ku daxwaza wergirtina çekên dijî-hewayî ji wê sala 1963'an ve derketiye holê. Îbrahîm Ehmed, ji serokên wê demê yên tevgera Kurdên Iraqê bawer dikir ku xwedîbûna çekên dijî-zirxî û dijî-hewayî dikare hevsengiya şer biguherîne û îmkana rêvebirina herêmên xweser peyda bike.
Tenê serkeftina qeydkirî li dijî hêza hewayî ya Iraqê
Di navbera lihevkirina li ser xweseriyê ji sala 1970'an heta destpêka şerê 1974'an de, Pêşmergeyan bi piştgiriya veşarî ya Îran, Amerîka û Îsraîlê, bi fûzeyên mil-hatilavêj "SA-7" hatin çekdarkirin. Di heman serdemê de wan karîn fûzeyek "Mîg-19" a Iraqê têk bibin û balafirvanê wê bidin dest. Forbesê tekez dike ku tevî vê serkeftinê, birîna ji nişka ve ya piştgiriya Îranê piştî peymana Cezayirê, serhildana Kurdên Iraqê têk şikand û destkeftiyên wan yên leşkerî bêbandor kir.
Rapor dûv re vedigere salên 1980'î û bi îşareta komkujiya Barzanîyan, operasyona Enfal û êrişa kîmyayî ya Helebceyê, vedibêje ku peywira Pêşmergeyan êdî tenê şer bi artêşa Iraqê re nebû, lê parastina sivîlên Kurd li hember siyasetên tepeserkar ên Bexdayê bû.
Rojava tu carî Stînger nedan destê Kurdan
Piştî serhildana sala 1991'an, serokên Kurd ji welatên Rojava xwestin ku fûzeyên Stînger û Taw bidin destê wan da ku li hember helîkopter û hêzên zirxî yên Sedam Hûseyn bisekinin. Ev daxwaz hate redkirin, lê afirandina herêma qedexekirina firînê ji aliyê hevpeymaniya navneteweyî ve, îmkana berdewamiya hebûna Herêma Kurdistanê peyda kir.
Sozên pêknehatî yên Amerîkayê
Forbesê her wiha bal kişand ser sozên pêknehatî yê Waşingtonê. Beriya êrişa sala 2003'an li Iraqê, Amerîkayê ji îhtimala radestkirina fûzeyên dijî-tank ên Cavelîn (Javelin) ji Pêşmergeyan re axivî, lê ev soz tu carî pêk nehat. Piştre jî Mesûd Barzanî di sala 2012'an de li ser radestkirina fûzeyên F-16'yê ji hikûmeta Iraqê re xem xwar, her çend van balafiran heta niha li dijî Herêmê nehatine bikaranîn.
Pêşerojeke nezelal
Nivîskar di dawiyê de hişyar dide ku bi vekişîna plankirî ya hêzên hevpeymaniyê bi serokatiya Amerîkayê ji Herêma Kurdistanê di du mehên pêş de, Herêma Kurdistanê dê ji berê bêhtir hewceyî pergalên parastina hewayî be. Her çend hikûmeta Iraqê ya dawî soz daye ku ji bo parastina tesîsên neft û gazê yên Herêmê pergalên parastinê bicîh bike, lê Forbesê bi îşareta dîroka dirêj a sozên pêknehatî, pêkanîna vê bernameyê qethî nabîne û encam dide ku Kurdistana Iraqê dê hê jî li hember gefên hewayî yên nûjen, bi taybetî balafirên bêmirov, xizan bimîne.
Your Comment