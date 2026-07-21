Trump: Netanyahû bi tu awayî neyê girtin!

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Donald Trump, Serokkomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ragihand ku Binyamîn Netanyahu, Serokwezîrê rejîma Siyonîst, heger biçe Dewletên Yekbûyî, "bi tu awayî" neyê girtin.
Li gorî rapora "Royters" (Reuters), gotinên Trump piştî wê derketin holê ku Zehran Memedanî, Şaredarê New Yorkê, got ku birêveberiya dadî ya bajarê hê jî li ser vê yekê lêkolîn dike ka ji aliyê dadî ve îmkana bicîhanîna fermana girtinê ya "Dadgeha Cezayê Navneteweyî" li dijî Netanyahu heye yan na.
Trump di peyamekê de li ser tora civakî ya xwe, bêyî ku rasterast îşaretekê li gotinên Memedanî bike, tekez kir ku Netanyahu dema ku li Amerîkayê amade be, dê bi tu celeb girtinekê re rû bi rû nebe, û her wiha ji rola rejîma Siyonîst di şerê bi Îranê re jî spasdarî kir.
"Dadgeha Cezayê Navneteweyî" di sala 2024'an de ji bo Netanyahu bi tawanbarkirina "tawanên şer" di dema şerê Xezzeyê de fermana girtinê derxist. Tevî kuştina giran li Xezeyê û tawanên gelek ên ji aliyê fermanber û kirdevan ve hatine kirin, rejîma Îsraîlê rayeta vê dadgehê qebûl nake û her tawaneke şer red dike!
Berevajî vê, Memedanî di hevpeyivînekê de bi rojnameya "New York Times" re got ku li gorî wî, Netanyahu divê li Laheyê bê darizandin, û zêde kir ku beşa dadî ya şaredariyê li ser desthilatdariyên xwe yên qanûnî yên di vî warî de lêkolîn dike.
................................
Dawiya peyam/
Etîket:
Îran, Donald Trump, rejîma Siyonîst, New York, Royters, Zehran Memedanî
Your Comment