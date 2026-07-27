«Konên şerê» li Hesekê nekarîn hevkêşeyên siyasî û hevsengiya hêzê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê biguherînin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî Kurdpressê, «Kurdiyar Derîî» analîzkarê mijarên Sûriyê, di nivîsa xwe ya bi sernavê «Konên şerê li Hesekê; gelo sînorên pişta xwe girêdana bi aloziyê eşkere bûn?» de aliyên siyasî yên pêşketinên dawî li parêzgeha Hesekê nirxand.
Wî nivîsand ku avakirina «konên şerê» li derdora Hesekê bi navê temsîliyeta eşîran, bûyerê tenê herêmî nebû; ew di demeke hesas de, hevdem bi danûstandinên di navbera Şamê û Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê, û herwiha bi guhertinên bilez ên herêmî pêk hat.
Ew bawer dike ku ji destpêkê ve, atmosfera ku li ser van tevgeran serdest bû bi zimanekî tund û aloz re hevdem bû û wisa nîşan dida ku herêm di ber rûbirûbûneke nû de ye. Lê pêvajoya pêşketinan nîşan da ku beşek ji van gavên di encama danûstandinan de bi dawî bû, hin kon hatin rakirin û civînên din jî, tevî berdewamkirina daxwazan, nekarîn rastiyeke nû di qada leşkerî û siyasî de ava bikin.
Li gorî vê analîzkarî, pirsa sereke ne ew e ku çima ev kon hatin avakirin; lê ew e ku çima armancên ku sazkirên wan hêvî dikirin pêk nehatin. Li gorî wî, sedema vê yekê ew e ku pêşketinên Sûriyê êdî tenê li ser bingeha hevsengiya hêzên herêmî nayên rêvebirin.
Rojhilatê Firatê bûye qada hevketina berjewendiyên Amerîka, Rûsya û Tirkiyeyê û yek ji xalên herî girîng ên danûstandinên di navbera Şamê û Rêveberiya Xweser e. Ji ber vê yekê, her hewldana guherandina hevsengiyên hêzê derveyî çarçoveya lihevhatinên mezin, bi sînorên herêmî û navneteweyî re rû bi rû dibe.
Derîî herwiha tekez kir ku ezmûna dawî nîşan da ku bikaranîna gotara eşîrî di pevçûnên siyasî de, bi tenê nikare rewaîyetê çêbike an rastiyên heyî biguherîne. Ew bi bal kişandina ser vê yekê ku eşîr yek ji bingehên girîng ên civakî û neteweyî yên Sûriyê ne, got ku nayê pêkanîn ku wan di nav yek rêz an gotareke siyasî de bên kurtkirin.
Her hewldana nîşandana pêşketinên herêmê wekî pevçûna navbera Ereb û Kurd, bi rastiya cihêrengiya civakî ya herêma Cezîraya Sûriyê re li hev nayê û dikare valahiyên civakî kûrtir bike.
Di berdewamiyê de, ev analîzkar nivîsand ku Rêveberiya Xweser jî divê kêm bûna vê tevgerê wek serkeftineke siyasî nehêle, ji ber ku aramiya mayînde tenê bi bêbandorkirina amûrên zextê nayê bidestxistin; pêdivî bi bihêzkirina beşdariya hemû pêkhateyên civakî û çareserkirina lawaziyên rêveberî û siyasî heye ku dibin deriyê îstîfadekirina dijberên siyasî.
Derbarê hikûmeta Şamê de jî wî destnîşan kir ku vegerandina kontrola Bakur û Rojhilatê Sûriyê tenê bi rêya amûrên leşkerî ne gengaz e. Her avahiya navendî ya ku taybetmendiyên herêmê û mafên niştecihên wê paşguh bike, dê bibe sedema dubarebûna krîzan.
Derîî di dawiyê de tekez kir ku pêşketinên dawî nîşan didin ku pirsgirêka Kurdan hîn jî yek ji faktorên bingehîn ên aramiya Sûriyê ye. Her nêzîkatiyek ku vê pirsgirêkê paşguh bike an tenê ji aliyê ewlehiyê ve lê binêre, nikare aştiya mayînde pêk bîne.
Li gorî baweriya wî, paşeroja Sûriyê girêdayî avakirina projeyeke siyasî ye ku li ser qebûlkirina cihêrengiya etnîkî û çandî û beşdariya rastîn a hemû pêkhateyên civakê hatiye avakirin; nêzîkatiyek ku dikare pêşî li dubarebûna krîzên wekî «konên şerê» di pêşerojê de bigire.
Your Comment