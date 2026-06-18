Bexşîna Waşingtonê bi krîzên Herêma Kurdistanê re; "Dewra piştgiriya bê merc qediya"

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Taylor hişyar dike ku berdewamiya krîza siyasî ya di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê de û rawestana pêvajoya avakirina hikûmetê, ne tenê statûya kurdan li navxweyê, lê di heman demê de têkiliyên stratejîk ên Hewlêr û Waşingtonê jî bi xetereyê re rû bi rû kiriye.
Medyaya analîtîk-nûçeyî ya Standard nivîsiye: Vîktorya Taylor di daxuyaniyên xwe de destnîşan dike ku mezin-tirîn gef li hemberî Herêma Kurdistanê, nebûna "dengê yekgirtî yê kurdan" li Waşingtonê ye.
Wê dibêje: "Mixabin ku bi derbasbûna demeke dirêj ji hilbijartinan re, aliyan hê jî negihîştine lihevkirineke siyasî."
Ev rewş bûye sedem ku Amerîka di nûkirina nameya têgihiştinê ya hevkariyê bi hêzên Pêşmerge û veqetandina budceyê ji bo van hêzan de sarbûnê nîşan bide; mijara ku li gor wê gefek rasterast ji bo ewlekariya neteweyî ya Herêmê tê hesibandin.
Di derheqê Bexdayê de, Taylor tekez dike ku hikûmeta nû ya Amerîkayê piştgirî ji hikûmeta Elî Zeydî re dike û li bendê ye ku tedbîrên pratîkî ji bo kontrolkirin û birêvebirina komên çekdar bêne girtin.
Wê zêde kiriye ku heke kurd bi helwesteke yekgirtî neçin Bexdayê û piştgirî ji tedbîrên hikûmeta Elî Zeydî re nekin, dê di hevkêşeyên stratejîk ên Amerîkayê de cihê berê yê xwe nebin.
Li gor Taylor, tayînkirina Tom Barak wekî qasidê taybet ê Amerîkayê yê karûbarên Iraqê, guherîneke din a girîng e.
Wê Barak wekî kesekî "pragmatîk û bazirgan-meşreb" bi nav dike ku tenê li cihê ku berjewendiyên rasterast ên Amerîkayê têkildar be, mudaxele dike. Peyama vê nêzîkatê diyar e: Waşington êdî xwe berpirsiyarê çareserkirina nakokiyên navxweyî yên di navbera Partiya Demokrat û Yekîtiya Niştimanî de nabîne û kurd divê li bendê "mucîzeya Amerîkî" nebin.
Di dawiyê de, ev berpirsiyarê berê yê Amerîkî hişyar dike ku dewra "piştgiriya bê merc" qediya. Heke Partiya Demokrat û Yekîtiya Niştimanî vê lîstika xeternak berdewam bikin, di pêşerojeke nêzîk de dibe ku xwe di nav zextên Bexdayê û guherînên herêmî de tenê bibînin; bêyî ku kesek li Waşingtonê bersiva telefonên wan bide.
………………
Dawîya Peyam/
Your Comment