«Rêya merasîma cenazeyê Îmamê şehîd li Qumê: ji Harem Hz Fatime Masomê(S) heta Mizgefta Cemkeran»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Qom: Ekber Behnamcû, Parêzgarê Qomê, îro berî nîvroyê di civîna hevahengkirina oxirkirina cenazeyê rêberê şehîd Îmam Xamineyî (r.h) de laşê pîroz yê Rêberê Şehîd, Îmam Xamineyî (quddisa sirruh), de ku bi serokatiya Serdar Por Cemşîdî, Cîgirê Karûbarên Ewlehî û Polîs ê Wezîrê Karûbarên Navxweyî û bi amadebûna hin berpirsên parêzgehê û neteweyî li Salona Civînan a Îmam Cewad (eleyhî selam) a li Fermangeha Parêzgariya Qomê hat lidarxistin, axivî.
Wî got: "Ji kêliya yekem a piştî şehadeta Rêberê me, me îhtîmala teşyî‘a li Qomê dida û me civînên plankirina vê bernameyê hebûn."
Wî bi îşaretekê li wê yekê ku piştî ragihandina fermî, civîn bi giranî û zêdetir berdewam kirine, anî ziman: "Navenda teşyî‘ê yek ji meseleyên herî girîng e ku di gelek civînan de bi amadebûna pisporên ewlehî, agahî, şaredarî û avahîsaziyê hate nîqaşkirin."
Parêzgarê Qomê bi diyarkirina ku ew gihîştine encamekê û rêza yekem heta sêyem ji bo navenda sereke ya teşyî‘ê destnîşan kirine, ragihand: "Di vê gavê de, navenda sereke ya teşyî‘ê rêya ji Heşta Pîroz ber bi Mizgefta Cemkeranê ve ye."
Wî bi bîrxistina ku Qomê berê jî vê ezmûnê di merasîmên teşyî‘a mercî‘eyan, Serdar Siileyîmanî, Şehîd Reîsî û hwd. de dîtiye, got: "Pêkhateya sereke ji bo pêkanîna vê bernameya mezin li Qomê amade ye."
Behnamcu bi îşaretekê li wê yekê ku amadebûna şevane ya gelê Qomê di vê demê de bêhempa bûye, eşkere kir: "Ev amadebûn berdewam e û di van şevan de kombûnên gelê Qomê veguherîne merasîmên şîna Îmam Huseyn (eleyhî selam) lê amadebûna ku ji bo merasîma teşyî‘a Rêberê Şehîdê me pêk tê, çend qat zêdetir e."
Wî bi îşaretekê li wê yekê ku asta amadebûna merasîma teşyî‘a Rêberê Şehîdê me çend qat ji bûyerên din ên wekî Nîvê Şe‘banê zêdetir e, anî bîra wan: "Merasîma teşyî‘a û xatirxwestina ku li Tehranê ye, bi taybetî beşek ji gel yek roj berê li Qomê dê bin û mêvanxaneya van kesan şanaziyek e bo me."
Parêzgarê Qomê bi diyarkirina ku beşek ji gelê derveyî welêt jî Qomê ji bo teşyî‘ê hilbijartiye, got: "Li gor pêşbîniyên hatine kirin, bêguman dê kombûneke milyonan li Qomê hebe."
Wî bi îşaretekê li wê yekê ku Qom ji aliyê hewayê ve ji Tehran û Meşhedê cuda ye û tîrêja tavê û germahî jî cuda dê be, diyar kir: "Li gor lêkolînên hatine kirin, di roja teşyî‘ê de germahî di bin sîberê de 45 pile ye ku divê germahiya tavê û gel jî li wê zêde bikin."
Behnamcû zêde kir: "Heger laşê Rêberê Şehîd şevê bigihîje Qomê, em hewl didin ku merasîma teşyî‘ê ji saet 5ê sibehê, dema ku hewa geş û hêniktir e, dest pê bikin û heta saet 11ê pê bikin."
Wî bi îşaretekê ku ji parêzgehan jî daxwaz dikin ku rêxistinkirina ku her sal ji bo salvegera wefata Îmam dikin, di vê merasîmê de jî bikin, got: "Em hêvî dikin ku bi plankirinan mêvanxaneyeke baş û bi rêz hebe."
Dawiya peyamê
Your Comment