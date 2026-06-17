  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Êrîşên hovane yên Îsraîlê li başûrê Libnanê bi bikaranîna bombeyên fosforî

17 June 2026 - 22:42
News ID: 1828644
Source: Taghrib News
Êrîşên hovane yên Îsraîlê li başûrê Libnanê bi bikaranîna bombeyên fosforî

Çavkaniyên nûçeyan ji êrîşên hovane yên rejîma siyonîst li başûrê Lubnanê bi bikaranîna bombeyên fosforî yên qedexekirî ragihandin.

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa rejîma siyonîst bi bikaranîna çekên topxaneyî û fosforî yên qedexekirî, deverên niştecîh ên başûrê Libnanê kirine hedefa êrîşên xwe.

Van êrîşên giran, herêma «Herc Elî Et-Tahir» li derûdora bajarokê «En-Nebetiyet El-Foqa» kirine hedef.

Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê îro Sêşemê ragihand ku hejmara şehîdên êrîşa rejîma siyonîst a li Libnanê ji 2'ê Adarê (11'ê Esfendê 1404) ve gihîştiye 3884 kesan û hejmara birîndaran jî gihîştiye 11 hezar û 856 kesan.

Dawiya peyamê

Your Comment

You are replying to: .
captcha