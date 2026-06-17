Êrîşên hovane yên Îsraîlê li başûrê Libnanê bi bikaranîna bombeyên fosforî

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa rejîma siyonîst bi bikaranîna çekên topxaneyî û fosforî yên qedexekirî, deverên niştecîh ên başûrê Libnanê kirine hedefa êrîşên xwe.
Van êrîşên giran, herêma «Herc Elî Et-Tahir» li derûdora bajarokê «En-Nebetiyet El-Foqa» kirine hedef.
Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê îro Sêşemê ragihand ku hejmara şehîdên êrîşa rejîma siyonîst a li Libnanê ji 2'ê Adarê (11'ê Esfendê 1404) ve gihîştiye 3884 kesan û hejmara birîndaran jî gihîştiye 11 hezar û 856 kesan.
Dawiya peyamê
Your Comment