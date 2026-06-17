Eşkerekirina bikaranîna hûnermendiya Hişa Çêkirî ya "Grok" ji aliyê artêşa Amerîkayê ve di êrîşên li dijî Îranê de

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Belgeyên dadî yên Wezareta Dadê ya Amerîkayê destnîşan dikin ku artêşa vî welatî ji hûnermendiya îstîxbaratê ya "Grok" a ku xwediyê wê pargîdaniya xAI ye, ji bo piştgiriya operasyonên leşkerî yên li dijî Îranê bikar aniye.
Li gorî van belgeyan, Cameron Stanley, berpirsiyarê hûnermendiya îstîxbaratê(Hişa Çêkirî) yê Pentagonê, di şahidiya xwe ya bi sond de ragihandiye ku "Grok" di çarçova bernameya "Projeya Maven" (Project Maven) de alîkariya hêzên Amerîkayê kiriye di nasîna armancan û rêberîkirina operasyonan de. Li gorî wî, ev sîstem di dema operasyona bi navê "Epic Fury" de rol lîstiye û di nav 96 saetan de alîkariya rêberîkirina zêdetirî 2000 cebilxaneyan ber bi 2000 armancên cuda ve kiriye.
Ev agahî di dema dosyeyeke dadgehê ya ku bi navendên daneyên pargîdaniya xAI ve girêdayî bû, hatine eşkerekirin; li wê derê hikûmeta Amerîkayê ji van binesaziyan wekî beşeke girîng a ewlehiya neteweyî parast.
Tevî rola berfireh a hûnermendiya îstîxbaratê di hilgirtina daneyan û nasîna armancan de, berpirsên Amerîkayê tekez kirine ku biryara dawî ya ji bo êrîşan hê jî ji aliyê hêzên mirovî ve tê girtin.
Dawiya peyamê
Your Comment