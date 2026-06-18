Çima Mezlûm Kobanî çû Ewropayê?； Pênc armancên rêwîtiyeke çarenûsaz

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —
Servîsa Cîhanê – Li gor rapora Kurdpress, di heman demê de ku danûstandinên di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk (SDF) û hikûmeta Sûriyê de didomin, Mezlûm Ebdî (Kobanî), fermandarê giştî yê SDF, dest bi rêwîtiya xwe ya dîplomatîk a ber bi Fransa û Îtalyayê kiriye; rêwîtiyeke ku li gor çavkaniyên agahdar, bi armanca bidestxistina piştgiriya Ewropayê ji bo misogerkirina mafên kurdan û pêşxistina bicîhanîna peymana bi Şamê ve tê kirin. Çavdêr bawer dikin ku ev rêwîtî nîşanek qonaxeke nû di hevkêşeyên Sûriyê de ye; qonaxeke ku tê de Şam, ji Waşingtonê zêdetir, bûye aliyê sereke yê diyalogê bi kurdan re.
Çavkaniyên Meclîsa Demokratîk a Sûriyeyê (SDC), şaxa siyasî ya SDF, ji kovara The New Region re gotine ku hevdîtinên Ebdî li Parîs û Romayê bi armanca teşwîqkirina welatên Ewropî ji bo zextkirina li ser hikûmeta Sûriyeyê ji bo bicîhanîna temam a peymana 29'ê Çileya (Kanûna Paşîn) têne kirin; peymaneke ku çarçoveya entegrasyona gav bi gav a Hêzên Sûriya Demokratîk di sazûmana hikûmeta Sûriyê de xêz kiriye, lê hê jî bi temamî nehatiye bicîhanîn.
Li gor vê raporê, rêwîtiya Mezlûm Ebdî pênc armancên sereke dişopîne:
Yekem, bidestxistina piştgiriya Fransa û Îtalyayê ji bo neçarhîştina Şamê ku peymana 29'ê Çileya bi temamî bicîh bîne û li sozên xwe yên li hember kurdan bisekine.
Duyem, misogerkirina mafên siyasî, çandî û zimanî yên kurdan di pêvajoya entegrasyonê de û piştrastbûna ku peymana dawîn, statûya qanûnî û mafî ya wan bi fermî nas bike.
Sêyem, şêwirmendî li ser paşeroja siyasî ya Sûriyeyê û tekezkirina li ser avakirina sazûmaneke ku hemû gelên û herikînên siyasî, tevî kurdan, tê de beşdarî bibin û hêz bi temamî li Şamê neyê komkirin.
Çarem, bidestxistina piştgiriya Ewropayê ji bo parastina aramî û ewlekariya bakurê rojhilatê Sûriyeyê; herêmeke ku hê jî bi gefên ewlekariyê û dijwariyên ku ji pêvajoya veguhestina hêzê derdikevin re rû bi rû ye.
Pêncem, xurtkirina hevrêziyê bi lîstikvanên navbeynkar re, bi taybetî piştî hevdîtina Ebdî bi Neçîrvan Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê, û Tom Barak, qasidê taybet ê Amerîkayê yê karûbarên Sûriyeyê û Iraqê, li Hewlêrê; hevdîtinên ku li ser berdewamiya danûstandinên di navbera kurdan û Şamê û rola navbeynkar a Herêma Kurdistanê tekez kirin.
Di mehên dawî de, kiryarên wekî jêbirin zimanê kurdî ji tabloyên hin sazûmanên dewletî, sînordarbûna hebûna jinên kurd di sazûmanên nû de û kêmbalîbûna sembolên kurdî di civînên fermî de, xemên li ser paşeroja statûya kurdan li Sûriyeyê zêde kirine. Ji ber vê yekê, çavkaniyên SDF dibêjin ku yek ji armancên sereke yên vê rêwîtiyê, veguhertina piştgiriya siyasî ya Ewropayê wekî amûreke zextê ji bo misogerkirina bicîhanîna sozên Şamê ye.
Elîza Markus, lêkolîner û pispora karûbarên kurdan, jî ev rêwîtî wekî nîşana guherîna hevsengiya hêzê di dosyeya Sûriyeyê de dinirxîne. Li gor wê, Mezlûm Ebdî hewl dide ku Ewropayê teşwîq bike ku zextê li Şamê bike ji bo bicîhanîna peymana Çileya û misogerkirina mafên kurdan, lê di heman demê de vê pirsê jî radixe holê ku bi pêşketina pêvajoya entegrasyona Hêzên Sûriya Demokratîk di nav artêşa Sûriyeyê de, Ebdî niha heta çi radeyê xwedî desteka leşkerî û siyasî ya serbixwe ye?
Li baweriya Markus, berevajî salên borî, Amerîka êdî lîstikvanê diyarker ê paşeroja kurdên Sûriyeyê nîne. Bi kêmbûna hebûn û bandora Waşingtonê li bakurê rojhilatê Sûriyeyê, têkiliya di navbera Mezlûm Ebdî û Şamê de girîngiyeke zêdetir peyda kiriye û biryardana li ser paşeroja herêmên kurdnişîn ji her demê zêdetir bi danûstandina bi hikûmeta Sûriyeyê ve girêdayî bûye.
Bi giştî, rêwîtiya Ewropî ya Mezlûm Ebdî dikare wekî hewlek ji bo bidestxistina garantiyên siyasî ji Ewropayê di qonaxeke hestiyar de were dîtin; qonaxeke ku bicîhanîna peymana bi Şamê û awayê naskirina mafên kurdan, paşeroja sazûmana siyasî û ewlekariya bakurê rojhilatê Sûriyeyê diyar bike.
…………..
Dawiya Peyam/
Your Comment