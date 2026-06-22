Berdevkê xatirxwestinê ya «Şehîdê Îranê»:Merasîmên xatirxwestin, oxirkirin û veşartina Rêberê Şehîd bi pêşengiya gel û bi dirûşma dê bên lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îman Etar-Zade, Berdevkê Komîteya Xatirxwestin, Oxirkirin û Veşartina Rêberê Şehîd, Ayetullahê Girander Xamineyî, di civîneke çapemeniyê de ku îro sibehê li «Rewaqê Keşwerdost» hat lidarxistin, hûrgiliyên merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî eşkere kir.
Etar-Zade di destpêkê de bi boneya rojiya Eşûra û Tesûa’yê sersaxî xwest û bi xwendina beşek ji tesdîqa Rêberê Şehîd a li ser pirtûka «Pencereyên Tî» (Pencerehay-e Teşneh) axaftina xwe dest pê kir.
«Divê em rabin»؛ Dirûşma oxirkirina Rêberê Şehîd
Berdevkê komîteyê diyar kir ku ev merasîm bi sernavê «Oxirkirina Axa Şehîdê Îranê» û bi dirûşma navendî ya «Divê em rabin» tê lidarxistin. Herwiha da zanîn ku di cîhana erebî de jî dirûşma «Qûmû lillah» (Ji bo Xwedê rabin) hatiye hilbijartin. Wî got: «Ev dirûşm, berdewamiya “Qiyam lillah” a Îmam Xumeyniyê mezin e.»
Struktura Rêxistinî ya Merasîmê
Etar-Zade eşkere kir ku:
• Komîteya Neteweyî: Bi serokatiya Alîkarê Yekem ê Serokkomar hatiye avakirin.
• Komîteyên pispor: Ji bo karûbarên ewlekarî, navneteweyî, çandî û ragihandinê karkerên taybet hatine damezrandin.
• Berpirsyariya cîbicîkirinê: Li parêzgehên Tehran, Qum û Meşhedê ji bo Spaha Pasdaran hatiye şandin.
Bernameya Merasîmên Oxirkirinê:
• Şemî, 13’ê Tîrmehê: Destpêka merasîmên fermî û destpêkirina xatirxwestinê li Mûselaya Mezin a Îmam Xumeyniyê (li Tehranê) ji bo 2 rojan.
• Duşem, 15’ê Tîrmehê: Merasîma sereke ya oxirkirinê li Tehranê.
• Sêşem, 16’ê Tîrmehê: Veguhastina cenazeyê pîroz bo bajarê Qumê ji bo rêzgirtina xwediyên hewzên zanistî û gelê vî bajarî.
• Çarşem, 17’ê Tîrmehê: Merasîma oxirkirinê li Kerbela û Necefê (bi hemahengî û daxwaza aliyên Iraqî).
• Pêncşem, 18’ê Tîrmehê: Roja dawî û herî girîng li Meşhedê. Cenazeyê Rêberê Şehîd û 4 endamên malbata wî (Dr. Mısbeh-ul-Huda Baqirî, Şehîdê Buşra Huseynî Xamineyî, Şehîdê Zehra Heddad-Adil û Şehîdê Zehra Mihemedî Gulpeyganî) dê li hewşa herema pîroz a Îmam Riza (s) bên veşartin.
Gel; xwediyên sereke yên merasîmê
Berdevkê komîteyê di dawiyê de destnîşan kir ku tevî hemû amadekariyên dewletî, ev merasîm bi pêşengiya gel û tevgerên xwezayî yên wekî «Her mal malek» tê birêvebirin. Wî got: «Ev beşdarbûn ne tenê merasîmeke fermî ye, belkû nîşana girêdana kûr a gel bi mekteb û armancên Rêberê Şehîd e.»
............…
*Dawiya peyamê /
Tag (Etîket):
- Axa Şehîdê Îranê
- Oxirkirina cenazeyê şehîd
Your Comment