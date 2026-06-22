CNN: Îsraîl îhtîmala vekişîna sembolîk ji başûrê Lubnanê dinirxîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlibeyt(s.x)–Abna– Di demekê de ku Amerîka li gorî peymana bi Îranê re berpirsiyar e ku şerê li dijî Lubnanê bi lez û bez bi dawî bike, CNN ragihand ku îhtîmala vekişîneke sînordar a rejîma Siyonîst ji axa Lubnanê heye.
Li gorî rapora CNNê, çavkaniyekî agahdar yê Îsraîlî got ku rejîma Siyonîst wekî beşek ji danûstandinên bêyî dawî bi Lubnanê re, li ser ragihandina vekişîneke “sembolîk” ji başûrê vê welatê difikire. Ev raman berî danûstandinên navbera Îsraîl û Lubnanê ku tê payîn vê hefteyê li Washingtonê bi çavdêriya hukûmeta Donald Trump were lidarxistin.
Li gorî vê çavkaniyê, Îsraîl li ser vekişîneke sînordar wekî “nîşaneyek” ji bo hukûmeta Lubnanê difikire. Wî îdia kir ku armanca vê gavê ya Tel Avivê ew e ku rêya dîplomatîk pêş bixe û mijara Lubnanê ji danûstandinên navbera Amerîka û Îranê cuda bike. Ev vekişîn dê bi derxistina beşek ji hêzên leşkerî ji hin herêmên piçûk ên li wê derê ku bi navê “Xeta Zer” tê zanîn pêk were.
Ev nûçe di şert û mercên ku xala yekem a peymanê ya Amerîka û Îranê li ser rawestandina bilez û daîmî ya şer li hemû cepheyan, di nav de Lubnan, radiweste, hat belavkirin. Lêbelê di rojên dawî de Benjamin Netanyahu, Israel Katz û hin berpirsiyarên bilind ên Îsraîlê ji berdewamkirina hebûna xwe ya dagirkerane li Lubnanê axivîne. Katz roja Yekşemê vekişîna artêşa Îsraîlê ji herêmên başûrê red kir û soz da ku ev welat ji tiştê ku ew bi navê “herêma ewlehiyê” dibêje paşde venekeşe.
Çend saet berê, Qatar û Pakistan di daxuyaniyek hevbeş de ragihandin ku aliyên danûstandinê li ser avakirina “navendeke kêmkirina tengezariyê” li hev kirine. Ev mekanîzma dê bi beşdariya Doha û Islamabadê bixebite da ku li ser pabendbûna rawestandina operasyonên leşkerî li Lubnanê çavdêrî bike.
Etîket: Îran, Amerîka, Rejîma Siyonîst, Lubnan, Benyamin Netanyahu.
Your Comment