Zêdebûna zextên navxweyî ser Netaniyahu

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Avîgdor Lîbêrmen, wezîrê cengê yê berê yê Rejîma Siyonîst û serokê Partiya Îsraîl mala me, ji Eyal Zemîr, serokerkanê artêşa dagirkir xwest Netaniyahu û kabîneya wî wêde bide. Ji aliyê din ve bajarên curbicur ên Filistîna Dagirkirî bûne şahidê xwenîşandana dijî Netaniyahu û kabîneya wî. Xwenîşandanên din jî li bajarokên bakûr ên Filistîna Dagirkirî û Bêir Ul Sebiê li başûrê Erdên Dagirkirî hatin lidarxistin.
………………..
Dawiya Peyam/
Etiket: Binyamin Netaniyahu
22 June 2026 - 16:52
News ID: 1830487
Source: Sahar TV
Wezîrê cengê yê berê yê Rejîma Siyonîst ji serokerkanê artêşa vê rejîmê xwest Netaniyahu wêde bide.
Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Avîgdor Lîbêrmen, wezîrê cengê yê berê yê Rejîma Siyonîst û serokê Partiya Îsraîl mala me, ji Eyal Zemîr, serokerkanê artêşa dagirkir xwest Netaniyahu û kabîneya wî wêde bide. Ji aliyê din ve bajarên curbicur ên Filistîna Dagirkirî bûne şahidê xwenîşandana dijî Netaniyahu û kabîneya wî. Xwenîşandanên din jî li bajarokên bakûr ên Filistîna Dagirkirî û Bêir Ul Sebiê li başûrê Erdên Dagirkirî hatin lidarxistin.
Your Comment