  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Zêdebûna zextên navxweyî ser Netaniyahu

22 June 2026 - 16:52
News ID: 1830487
Source: Sahar TV
Zêdebûna zextên navxweyî ser Netaniyahu

Wezîrê cengê yê berê yê Rejîma Siyonîst ji serokerkanê artêşa vê rejîmê xwest Netaniyahu wêde bide.

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Avîgdor Lîbêrmen, wezîrê cengê yê berê yê Rejîma Siyonîst û serokê Partiya Îsraîl mala me, ji Eyal Zemîr, serokerkanê artêşa dagirkir xwest Netaniyahu û kabîneya wî wêde bide. Ji aliyê din ve bajarên curbicur ên Filistîna Dagirkirî bûne şahidê xwenîşandana dijî Netaniyahu û kabîneya wî. Xwenîşandanên din jî li bajarokên bakûr ên Filistîna Dagirkirî û Bêir Ul Sebiê li başûrê Erdên Dagirkirî hatin lidarxistin.
………………..
Dawiya Peyam/
Etiket:  Binyamin Netaniyahu

Your Comment

You are replying to: .
captcha