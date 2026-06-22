El-Cezîre: Li yek ji fabrîkeyên herêma industrial a Rês Lefan li Qeterê teqînek çêbû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA— Ajansa Reuters ragihand ku dengek teqîneke pir xurt li Doha hate bihîstin.
Teqîn di yek ji fabrîkeyên herêma pîşesazî ya Rês Lefan li Qeterê de qewimî.
Ji aliyekî din ve، li gorî rapora El-Cezîre، Wezareta Karûbarên Hundir ya Qeterê ragihand ku teqîneke navxweyî di yek ji fabrîkeyên herêma pîşesazî ya Rês Lefan de qewimîye.
Wezaretê herwiha zêde kir ku ev teqîn di hundirê yek ji fabrîkeyên herêma Rês Lefan de qewimîye.
Rayedarên Qeterê piştrast kirin ku di vê bûyerê de tu windahiyek jiyanê nehatiye raporkirin.
Wezareta Karûbarên Hundir ya Qeterê ragihand ku bûyer ji ber kêmasiyeke teknîkî çêbûye û bûye sedema birîndarbûna hin kesan، lê tu belavbûna madeyên xeternak ku metirsiyek ji bo ewlehiyê çêbike qewimîye.
...........................
Dawiya peyamê.
Your Comment