Destpêka weşana navneteweyî ya filme kurt “Xwada”: çîrokeke ji evîn û rêzgirtinê ji dayikê re.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Filme kurt “Xwada” çîroka zilamek navsala vedibêje ku piştî mirina diya xwe, di rêya veşartina wê de rastî astengên hundirî û derveyî tê. Ev asteng di encamê de dibe sedem ku girêdana hestyarî ya kûr di navbera zarok û dayikê de ji nû ve were xwendin û têgihiştin. Ev berhem bi nêrînek mirovî û hestyarî rêzgirtinê dide cih û payeya bilind a dayikê û rola wê ya bêhempa di jiyana mirovan de.
Weşana navneteweyî ya vê filmê li ser milê Solmaz Etemad ye û çêker hêvîdar in ku “Xwada” wek berhemên serbixwe yên din ên sinemaya Îranê, di festîvalên girîng ên cîhanê de bala temaşevan û dadweran bikişîne.
Efşîn Xudrî, Zahir Zendî, Dunya Keremweîse û Maziyar Ehmedî lîstikvanên sereke yên vê filme kurt in. Herwiha Azad Zendkirmî wek rêveberê filmgirtinê (cinematograf), Fered Yari wek rêveberê hilberînê û montajê, Pezhman Roj rêveberê denggirtinê, Şaho Ehmedî alîkarê yekem ê derhêner û plançêker, Rana Xalidî sêwirdarê grîmê, Mehdi Cewaherîzade mixabinkar û sêwirdarê dengê filmê, û Erdawan Miranî û Artîn Hamidî wek bestekarên muzîkê bi projeyê re hevkarî kirine.
Di beşên din ên hilberînê de jî Negin Heyderî berpirsê rastkirina rengê filmê, Emir Heyderiyan wênekêş û filmgirtina pişt perdeyê, Rêbwar Çeraxî sêwirdarê posterê, û Eşkan Weysî û Şaho Ehmedî berpirsê efekta dîtbarî (VFX) bûn. Rêveberiya têkiliyên giştî yê projeyê jî li ser milê Fered Yari ye. Hilberînerên “Xwada” jî Şehab Nasirî û Ehmed Gulzarîyan ne.
Şehab Nasirî berê jî bi filme kurt “Loran” re beşdariyek serkeftî di asta navneteweyî de hebû û çend xelatan wergirtibû, di nav wan de xelata herî baş a filme mafên mirovan li Filistînê. Niha jî “Xwada” ezmûna nû ya wî ya sinemayî ye ku bi mijarên mirovî, malbat û rêzgirtina dayikê, rêya xwe ber bi festîvalên cîhanê vedike.
………….
Dawiya Nûçeyî/
Your Comment