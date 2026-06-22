  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Destpêka weşana navneteweyî ya filme kurt “Xwada”: çîrokeke ji evîn û rêzgirtinê ji dayikê re.

22 June 2026 - 11:55
News ID: 1830278
Source: Kurdpress
Destpêka weşana navneteweyî ya filme kurt “Xwada”: çîrokeke ji evîn û rêzgirtinê ji dayikê re.

Xizmeta Çand û Hunerê – Bi hevdemî bi dawîbûna qonaxên teknîkî û paşberhevkirina filme kurt “Xwada” ku ji hêla nivîskar û derhêner Şehab Nasirî ve hatiye nivîsandin û çêkirin, weşana navneteweyî ya vê berhemê jî dest pê kir. Bi vî awayî, berhema herî nû ya vê derhênerê Kurdistana Îranê rêya xwe ber bi festîval û bûyerên sinemayê yên cîhanê veke.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Filme kurt “Xwada” çîroka zilamek navsala vedibêje ku piştî mirina diya xwe, di rêya veşartina wê de rastî astengên hundirî û derveyî tê. Ev asteng di encamê de dibe sedem ku girêdana hestyarî ya kûr di navbera zarok û dayikê de ji nû ve were xwendin û têgihiştin. Ev berhem bi nêrînek mirovî û hestyarî rêzgirtinê dide cih û payeya bilind a dayikê û rola wê ya bêhempa di jiyana mirovan de.

Weşana navneteweyî ya vê filmê li ser milê Solmaz Etemad ye û çêker hêvîdar in ku “Xwada” wek berhemên serbixwe yên din ên sinemaya Îranê, di festîvalên girîng ên cîhanê de bala temaşevan û dadweran bikişîne.

Efşîn Xudrî, Zahir Zendî, Dunya Keremweîse û Maziyar Ehmedî lîstikvanên sereke yên vê filme kurt in. Herwiha Azad Zendkirmî wek rêveberê filmgirtinê (cinematograf), Fered Yari wek rêveberê hilberînê û montajê, Pezhman Roj rêveberê denggirtinê, Şaho Ehmedî alîkarê yekem ê derhêner û plançêker, Rana Xalidî sêwirdarê grîmê, Mehdi Cewaherîzade mixabinkar û sêwirdarê dengê filmê, û Erdawan Miranî û Artîn Hamidî wek bestekarên muzîkê bi projeyê re hevkarî kirine.

Di beşên din ên hilberînê de jî Negin Heyderî berpirsê rastkirina rengê filmê, Emir Heyderiyan wênekêş û filmgirtina pişt perdeyê, Rêbwar Çeraxî sêwirdarê posterê, û Eşkan Weysî û Şaho Ehmedî berpirsê efekta dîtbarî (VFX) bûn. Rêveberiya têkiliyên giştî yê projeyê jî li ser milê Fered Yari ye. Hilberînerên “Xwada” jî Şehab Nasirî û Ehmed Gulzarîyan ne.

Şehab Nasirî berê jî bi filme kurt “Loran” re beşdariyek serkeftî di asta navneteweyî de hebû û çend xelatan wergirtibû, di nav wan de xelata herî baş a filme mafên mirovan li Filistînê. Niha jî “Xwada” ezmûna nû ya wî ya sinemayî ye ku bi mijarên mirovî, malbat û rêzgirtina dayikê, rêya xwe ber bi festîvalên cîhanê vedike.

………….

Dawiya Nûçeyî/

Your Comment

You are replying to: .
captcha