Nûçeyên dawî ji Swîsreyê | Danûstandinên çaralî hîn jî di rewşa rawestandinê de ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Danûstandinên di navbera Îran û Amerîkayê di çarçoveya pêvajoya çaralî de nêzîkî saet 15:00 dest pê kirin û piştî nêzîkî yek saet û nîv, ji bo rawestandinek nîv-saetî ji bo şêwirmendiyên navheyetî hat rawestandin.
Lê ji ber daxuyaniyên tehdîdkar û nerêzdar ên Donald Trump, heyeta Îranê razî nebû ku vegere û danûstandin di çarçoveya çaralî de ji nû ve bidomîne.
Digel vê yekê, hewildanên navbeynkaran ên Qeter û Pakistanê berdewam bûn û guheztina peyaman bi rêya navbeynkaran pêk hat. Lê heya niha, van hewildanan ne gihiştine encamek dawî.
Di dema civîna çaralî de, heyeta Îranê bi eşkere li hember binpêkirina peymanan, bi taybetî bendê yekem ê bîranîna têgihiştinê, îtîraz kir.
Heyeta Îranê herwiha daxwaz kir ku Amerîka lezkirina pêkanîna peymanan bike, bi taybetî di warê azadkirina mal û milkên qeşkirî yên Îranê û derxistina destûrnameyên derxistina neftê de.
Di mijara nukleerî de jî, heyeta Îranê tekez kir ku destpêkirina danûstandinên nukleerî tenê di rewşa pêkanîna peymanan a Amerîkayê de, li gor bendên 1, 4, 10 û 11, dikare pêk were.
Dawiya peyamê.
Your Comment