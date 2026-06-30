  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

“Serdêrê CENTCOM Cooper serdana Lubnanê kir.”

30 June 2026 - 13:05
News ID: 1833589
Source: Welayet News
“Serdêrê CENTCOM Cooper serdana Lubnanê kir.”

“Hat diyarkirin ku Amîral Brad Cooper, Komandana Hêzên Navendî yên Amerîkayê (CENTCOM), çûye bajarê Beyrutê yê Lubnanê.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —BEYRUT] – Li gorî medyayên Ereban û li sermahiya ajansa Welayet News, Komandana Hêzên Navendî yên Amerîkayê (CENTCOM), Amîral Brad Cooper, serdana bajarê Beyrutê kiriye û di çarçoveya vê serdanê de çend hevdîtinên stratejîk pêk aniye.

Hevdîtina bi Serokê Lijneya Giştî re:

Li gorî daxuyaniya nivîskî ya hêzên leşkerî yên Lubnanê, Serokê Lijneya Giştî yê Lubnanê, Rudolph Heykel, Amîral Cooper û şandeya wî li ofîsa xwe ya li herêma Yarze bi Beyrutê qebûl kirin. Di vê hevdîtinê de mijarên van de bûn:

  • Rewşa herî dawî ya Lubnan û herêma Rojhilata Navîn.
  • Girîngiya mekanîzmaya pêkanîna “beşa ewlehiyê” ya di navbera Tel Avîv û Lubnanê de (bi peywendî bi liheftina çarçoveyî re).
  • Siyaseta hevkariya di navbera her du welatan de ji bo pêş ve birin.

Hevdîtina bi Serokê Dewletê re:

Her weha hat ragihandin ku Amîral Cooper, bi Serokê Lubnanê Joseph Avn re jî hevdîtinek pêk aniye da ku li ser mijarên dewletî û ewlehiyê axivtin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha