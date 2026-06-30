“Serdêrê CENTCOM Cooper serdana Lubnanê kir.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —BEYRUT] – Li gorî medyayên Ereban û li sermahiya ajansa Welayet News, Komandana Hêzên Navendî yên Amerîkayê (CENTCOM), Amîral Brad Cooper, serdana bajarê Beyrutê kiriye û di çarçoveya vê serdanê de çend hevdîtinên stratejîk pêk aniye.
Hevdîtina bi Serokê Lijneya Giştî re:
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya hêzên leşkerî yên Lubnanê, Serokê Lijneya Giştî yê Lubnanê, Rudolph Heykel, Amîral Cooper û şandeya wî li ofîsa xwe ya li herêma Yarze bi Beyrutê qebûl kirin. Di vê hevdîtinê de mijarên van de bûn:
- Rewşa herî dawî ya Lubnan û herêma Rojhilata Navîn.
- Girîngiya mekanîzmaya pêkanîna “beşa ewlehiyê” ya di navbera Tel Avîv û Lubnanê de (bi peywendî bi liheftina çarçoveyî re).
- Siyaseta hevkariya di navbera her du welatan de ji bo pêş ve birin.
Hevdîtina bi Serokê Dewletê re:
Her weha hat ragihandin ku Amîral Cooper, bi Serokê Lubnanê Joseph Avn re jî hevdîtinek pêk aniye da ku li ser mijarên dewletî û ewlehiyê axivtin.
Your Comment