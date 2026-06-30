Ezmûna mezin ji bo Ewropayê: Berdewamkirina mêvandariya terorîstên Kurd an radestkirina wan?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Piştî gilî û dozên ku qurbaniyên kiryarên terorîstî yên komên çekdar ên Kurd vekirin û daxwaza wan a darizandina berpirsên van kiryaran, piştî pêvajoya dadwerî ji bo hejmarek ji serok û endamên komên ku di vê raporê de wekî terorîst hatine binavkirin (PJAK, Demokrat, Komele û PAK), biryarên dadgehê û daxwazên Agahiya Sor ya Interpolê hatine derxistin. Herwiha daxwaza radestkirina wan jî ji bo çend welatên Ewropî wekî Fransa, Swêd, Almanya, Belçîka û hwd., ku di vê raporê de wekî mêvandarên wan têne nîşandan, û herwiha ji bo hikûmeta Iraqê hatiye şandin.
Di dosyeyên van kesan de tawanên girîng wekî beşdarbûna di kiryarên terorîstî de, rêvebirin û organîzekirina operasyonên çekdarî, xapandin û revandina zarokan, işkence û destdirêjiya cinsî, kuştin û teror, teqandin, girtina rehîneyan, bacgirî (extortion), hilweşandina milkên giştî û taybet hatine tomar kirin.
Li gorî vê raporê, xaleke girîng ew e ku dewletên ku ev biryar ji wan re hatine şandin, niha li hember ezmûnek mezin rû bi rû ne. Rapor dibêje ew dewletên ku salan van koman wekî metirsiyek ji bo aşitî û ewlehiya navneteweyî didan nasîn û di axaftinên xwe de îdîaya têkoşîna li dijî terorîzmê dikirin, lê di heman demê de li ser axa xwe wan mêvandarî dikirin an jî piştgirî didan, niha divê îdîaya xwe bi kirinê îspat bikin, bi peymanên navneteweyî ve girêdayî bimînin û li gorî prensîbên mafî û navneteweyî ji bo girtin û radestkirina van kesan ji bo darizandin û bicihanîna dadê gav bavêjin.
Di nav vê de, ji hikûmeta Iraqê jî tê hêvîkirin ku li gorî peymana ewlehiyê ya navbera her du welatan, bi berpirsiyariyên xwe yên navneteweyî û têkoşîna li dijî terorîzmê ve girêdayî bimîne û gavên pêwîst bi cih bîne.
…………….
Dawiya Nûçeyî/
Your Comment