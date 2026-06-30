  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Hizbullahê Rejîma Siyonîst hişyar kir: Mafê berevaniyê parastî ye

30 June 2026 - 16:48
News ID: 1833663
Source: Sahar TV
Hizbullahê Rejîma Siyonîst hişyar kir: Mafê berevaniyê parastî ye

Hizbullaha Libnanê binpêkirina berdewam a agirbesê ji aliyê dijminê Siyonîst ve şermezar kir û pêhişyarî da ji bilî şopandina tam a alûgorên qadê, mafê berevaniya ji Libnanê û xelkê vî welatî ji bo xwe parastî dizane.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hizbullaha Libnanê di daxuyaniyekî de ragihand ku artêşa Rejîma Siyonîst bi cihanîna êrişên hewayî, teqîn û êrişa ser navçeyên curbciur li başûeê Libnanê, binpêkirina lihevkirina agirbesê domandiye. Di van êrişan de avahiyên xelktêde li navçeyên Nebetiye û Mîfdonê kirine hedef û bi xwefirekî jî êrişî erdên vekirî yên li bajaroka Feronê kirine. Herwiha artêşa rejîma Siyonîst bi operasiyonên kavilkirinê, avahiyên xelktêde li bajarokên Teyibe û Hedasa û Mecdel Zonê teqandine.

Berxwedana Îslamî di dawiyê de bi ragihandina viya ku hemû xalên binpêkirina agirbesê ji aliyê Rejîma Siyonîst ve bi hûrî dişopîne, li ser mafê xwe yê rewa bona berevaniya ji niştîman û gel pêgîrî kir.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha