Şehadetê “Burhan Kîrîsanî” û “Xalid Xalidî-Niya” ji Pasdarên bajarê Pawa di operasyona terorîstî de hate ragihandin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî agahiyên ku Têlîgera Giştî ya Supa ya parêzgeha Kirmaşanê belav kiriye, di encama operasyona terorîstî û bêmêrûvane de li qezaya Paveyê, du pasdarên herêmî şehîd bûn û du kesên din jî birîndar bûn.
Ev keddisazîya tirsnak, piştî şûşetina terorîstan li derê mala wan di êvarê dûşemê, 8ê Tîrmehê de qewimî.
Li gorî daxuyaniya fermî, hîna jî hûrguliyên rast yên vê qezayê û her weha girtina rayedarên berpirsiyar li aliyên têkildar têne lêkolîn kirin.
Têlîgera Giştî ya Sepa ya Kirmaşanê navên şehîdên vê qezayê jî weha ragihand:
- Şehîd Burhan Kirisani
- Şehîd Xalid Xalidî-niya
Di agahiyê de hat gotin ku qezaya Paveyê heta niha 640 şehîd, 875 birîndar, û 27 azadê serbilind ji bo pergala Îslamî û Şoreşa Îslamî pêşkêş kiriye.
Ev qezaya sînorî û piraniya niştecîhên wê sunnî ne, bi nêzîkî 67 hezar nifûs li 125 kîlometran bakurrojhilatê parêzgeha Kirmaşanê cih digire.
Dawîyê nûçeyê
Etîket:
- Berhan Kîrîsanî
- Xalid Xalidî-Niya
- Bajarê Pawa
- Operasyona terorîstî
Your Comment