«39 Sal piştî bombebarana kîmyewî ya Serdeştê / Selahedîn Xedîv»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —KurdPress – 39 sal ji bombebarana kîmyewî ya bajarê Serdeştê derbas bûye. Di 7'ê Tîrmehê 1366 (28'ê Hezîrana 1987'an) de, hêzên asmanî yên Iraqê di yek ji mezintirîn êrişên kîmyewî yên li dijî herêmên sivîl de, bi gaza xerdelê Serdeşt armanc kirin. Di vê êrişê de, dehan kes di saetan yekem de jiyana xwe ji dest dan û sedan kes birîndar bûn; di salên piştî wê de jî hezaran kes bi nexweşiyên dirêjdem ên nefesê, çerm û çavan re têkoşîn kirin.
Yekem karanîna tomarkirî ya çekên kîmyewî di asta şerê de vedigere xendeqên Şerê Cîhanê yê Yekem. Lê Serdeşt yek ji wan bûyerên yekem e ku di wan de bajarekî tam sivîl rasterast bû armanca êrişeke kîmyewî. Ev bûyer cihê Serdeştê di dîroka şerên nûjen de girîngtir dike.
Tevî mezinahiya mirovahî û mafî ya vê felaketê, wê demê bertekê navneteweyî pir sînordar bû. Hem kêmbûna vegirtina medyayê û hem jî şert û mercên jeopolîtîk ên Şerê Îran û Iraqê bûn sedem ku bersiva cîhanê ji ya hêvîkirî kêmtir be. Ev rewş di wê demê de hewayek çêkir ku bi awayekî nepenî karanîna çekên kîmyewî ji aliyê Iraqê ve tê dehate qebûlkirin; hewayek ku tenê çend meh şûnda di felaketa Helebçeyê de gihîşt asta herî bilind.
Berî Serdeştê, Iraqê gelek caran çekên kîmyewî li dijî hêzên leşkerî yên Îranê bi kar anîbûn. Lê Serdeşt yek ji yekem mînakên karanîna van çekan li dijî nifûsa sivîl bû. Heta îro jî li ser wê yekê ku çima ev bajar bû armanc, lihevkirineke zelal tune ye. Hin vê yekê bi cihê sînorî û rola lojîstîkî ya herêmê di şer de girêdidin, hinekên din jî di şiroveyên xwe de faktorên neteweyî û ewlehiyê jî dixin nav hesabê.
Di sala dawî ya şer de, hevsengiya leşkerî li eniya başûr gihîştibû bîstengê. Piştî operasyonên neserketî yên Kerbelayê 4 û 5, Îran beşek ji baldariya xwe ber bi eniya rojava û herêmên kurdî yên Iraqê ve veguhezand da ku bi zêdekirina zextê li wê eniyê hevsengiya şer biguherîne. Li hember vê yekê, Iraq jî ji bo rawestandina zexta leşkerî ya Îranê û astengkirina belavbûna şer li eniya bakur, ber bi amûrên tundtir, wekî çekên kîmyewî, çû.
Di heman demê de, eniya Kurdistanê bû yek ji çalaktirîn qada şer. Îran li vê herêmê ji avantajên erdnîgarî û hevkariya hin partiyên kurd ên dijberê hukûmeta Iraqê sûd werdigirt, lê Iraq li van herêman bi pirsgirêkên giran ên ewlehiyê re rû bi rû bû. Di vî çarçoveyî de, çekên kîmyewî ji bo Bexdayê ne tenê amûrek leşkerî, lê her weha amûrek ji bo astengkirin û kontrolkirina qada şer bûn.
Li gel van sedeman, di şirovekirina van êrişan de armancên cezayî û şandina peyamê jî têne gotin; di nav wan de şandina peyamekê ji Tehranê re da ku hesabên xwe yên şer biguherîne. Serdeşt di vî çarçoveyî de bû armanc û bû destpêka pêvajoyek ku çend meh şûnda bi felaketa mezin a Helebçeyê bidawî bû.
Di tevahiya Şerê Îran û Iraqê de, herêmên kurdî li her du aliyên sînor ji herêmên herî bêparast li hember êrişên asmanî û kîmyewî bûn. Bajarên wekî Pîranşar û Baneyê jî gelek caran bûn armanca bombebaranên berfireh, û beşek ji bîra hevpar a herêmê ji ezmûnên dubare yên tundûtûjiyê pêk hat.
Îro Serdeşt ne tenê bajarek e, lê beşek ji bîra dîrokî ya şerên nûjen û sembola bêparastiya sivîlan li hember çekên kîmyewî ye; bîrek ku hîn jî bi pirsên bêbersiv li ser berpirsiyariyê, bersiva civaka navneteweyî û encamên siyasî yên vê felaketê re dijî.
Ger îro geştiyarek here Serdeştê, di destpêkê de bi daristanên stûr, xweza kesk, dewlemendiya avê ya bêqedr û barîna salane ya nêzîkî hezar mîlîmetran bêdeng dimîne. Ji ber vê yekê, zehmet e ku bawer bike ev bajarê bedew carekê ji ber ketina xwe ya ne bi xwestek li ser xeteke jeopolîtîk, beşek ji bedewiya xwedayî û bêgunehiya gundewarî ya xwe ji dest da.
Your Comment