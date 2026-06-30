Edîtorê Ra'yil-Yewm:Peymana sêalî ya Îsraîl û Libnanê mirî ye. Xeternaktirîn bend:paşvekişîna Îsraîlê bi çekbazîkirina berxwedanê ve girêdayî ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Edîtorê Ra'yil-Yewm, Ebdulbarî Etwan: Taybetmendiya erênî ya peymana sêalî ya Îsraîl, Libnan û Amerîkayê ne mirîbûna wê ye, belkû ew dibe ku dawiya peymanên wekî "Aştiya Îbrahîm" be. Ev serkeftina Hizbullah, rêberî û piştevaniya gelê wê ye ku bi çek, dron û moşekan, ne tenê bi gotin, bi kiryar jî peyman têk bir.
Îsraîl peyman bi zorê ferz kir, lê berxwedan jî bi zor û hêza meydanî têk bir. Bendê herî xeternak – paşvekişîna Îsraîlê bi çekbazîkirina berxwedanê ve girêdayî ye – ev tê wateya domandina dagirkeriyê heta hetayê, ji ber ku çekbazîkirina berxwedanê qet nabê. Dê yên çekbazî bikin hikûmet û milîsên wê bin, wekî piştî têkçûna Îsraîlê di 2000 û 2006 de çêbû.
Nebîh Berrî jî ev peyman red kir û got ev plana fesadiyê ye, mafên Libnanê naparêze û agirê şerê navxweyî dide pê.
Libnan ne welatekî çêkirî ye, dîroka wê ji Amerîka (250 sal) û Îsraîlê (80 sal) kevntir e.
Heke armanc ev bû ku rêya Libnanê ji Îran û Hizbullahê veqetîne, ev plan têk çû û beriya ku bi pêş ve biçe, ji kokê hate rakirin. Wê yekbûna wan kûrtr kir. Alên li balafirgeha Bêrûtê yên spasxweşiya Îranê dikin, delîla vê yekê ne.
Peyvên sereke: Hizbullah | Şiî | Îran | Rêjima Siyonîst | Libnan | Ebdulbarî Etwan
Your Comment