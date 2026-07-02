Nûnerên 100 welatanê cîhanê beşdarî merasîma sersaxiyê ya Rêberê Şehîd ê Îranê dikin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îsmaîl Beqayî ragihand ku merasîma vedixistin û sersaxiya Rêberê Şehîd wekî bûyerekî mîstî û pir girîng ji bo netewa Îranê, xelkê herêmê û misilmanên cîhanê tê binavkirin.
Wî, bi îşaret pê kir ku hejmareke mezin ji berpirs, kesayetî û rêberên olî yên cîhanê ji bo beşdarbûnê di merasîma vedixistinê ya Rêberê Şehîd de têne Îranê, got: merasîma rêzgirtin û sersaxiya roja Înê, saet ٨ی sibê bi amadabûna hejmareke mezin ji kesayetî û komek mirov dest pê dike û heta saet 12 nîvro dewam dike.
Diyarî derve yê wezareta derve zêde kir: piştî nîvro ya roja Înê, di saet 13:30 heta 14:00 de, berpirsên bilind ên welatan û kesayetiyên siyasî beşdarî merasîmê dibin.
Beqayî her wiha got:
“Me mêvan hene ji nêzîkî 100 welatan, di nav wan de kesayetiyên siyasî, serokên dewletan, serokên parlamentan, wezîrên derve, nûnerên Taybetmenden yên hukûmetan û hejmareke mezin ji kesayetî û koman; ji ber vê yekê, merasîma vedixistin û rêzgirtinê rojî Înê, saet 8 e sibê dest pê dike û heta êvarê berdewam dibe.”
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment