Çend leşkerên din ên Îsraîlî di başûrê Lubnanê de birîndar bûn

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —Medyayên bi zimanê Îbranî îro, roja Pêncşemê, ragihandin ku di encama gulebaranê li ser wan, di çarçoveya bûyerekî ewlehiyê de li başûrê Lubnanê, çend leşkerên Îsraîlî birîndar bûne. Li gorî van raporan, yek ji leşkerên rejîma Îsraîlê piştî ku gule li beşa jorîn a laşê wî ket, di rewşeke pir giran de ye.
..............................
Dawiya peyamê
Etîket: - Rejîma Îsraîlê - Başûrê Lubnanê - Lubnan - Leşkerê Îsraîlî - Bûyera ewlehiyê
Your Comment