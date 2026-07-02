  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Çend leşkerên din ên Îsraîlî di başûrê Lubnanê de birîndar bûn

2 July 2026 - 22:28
News ID: 1834620
Source: Mehr News
Çend leşkerên din ên Îsraîlî di başûrê Lubnanê de birîndar bûn

Çavkaniyên Îbranî ragihandine ku di encama bûyerekî ewlehiyê de, çend leşkerên Îsraîlî birîndar bûne.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —Medyayên bi zimanê Îbranî îro, roja Pêncşemê, ragihandin ku di encama gulebaranê li ser wan, di çarçoveya bûyerekî ewlehiyê de li başûrê Lubnanê, çend leşkerên Îsraîlî birîndar bûne. Li gorî van raporan, yek ji leşkerên rejîma Îsraîlê piştî ku gule li beşa jorîn a laşê wî ket, di rewşeke pir giran de ye.

..............................

Dawiya peyamê

Etîket: - Rejîma Îsraîlê - Başûrê Lubnanê - Lubnan - Leşkerê Îsraîlî - Bûyera ewlehiyê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha