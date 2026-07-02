  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Êrişên topxaneyî yên rejîma Siyonîst ser Sûriyê

2 July 2026 - 22:56
News ID: 1834626
Source: Sahar TV
Êrişên topxaneyî yên rejîma Siyonîst ser Sûriyê

Deverên çandininiyê li parêzgehên Quneyterê û Deryaya Sûriyê ketin ber êrişên topxaneyî yên rejîma Siyonîst.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —Hêzên rejîma Siyonîst deverên çandinîyê yên di navbera bajarokên Berîqe û Kodênayê li derdora başûrî ya parêzgeha Quneyterê bi çend guleyên topxanê dan ber êrişan. Di êrişkeke din de, hêzên rejîma Siyonîst derdora gundê Abidînê li navça Hewz Yermokê li derdora rojavayî ya parêzgeha Derayê bi gulleyên hawanê dan ber êrişan.Deşt û zevîzarên cotkariyê yên dedora gundê Cemleyê li derdora rojavayî ya Derayê jî ketin ber êrişa topxaneyan. Hevdem hatiye ragihandin ku balefirên sîxoriyê yên rejîma Siyonîst li esmanê navçê ketine gereçavdêriyê. 
Serepeyv

REJÎMA SIYONÎST  SÛRÎYE
 

Your Comment

You are replying to: .
captcha