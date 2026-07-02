Êrişên topxaneyî yên rejîma Siyonîst ser Sûriyê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —Hêzên rejîma Siyonîst deverên çandinîyê yên di navbera bajarokên Berîqe û Kodênayê li derdora başûrî ya parêzgeha Quneyterê bi çend guleyên topxanê dan ber êrişan. Di êrişkeke din de, hêzên rejîma Siyonîst derdora gundê Abidînê li navça Hewz Yermokê li derdora rojavayî ya parêzgeha Derayê bi gulleyên hawanê dan ber êrişan.Deşt û zevîzarên cotkariyê yên dedora gundê Cemleyê li derdora rojavayî ya Derayê jî ketin ber êrişa topxaneyan. Hevdem hatiye ragihandin ku balefirên sîxoriyê yên rejîma Siyonîst li esmanê navçê ketine gereçavdêriyê.
Serepeyv
REJÎMA SIYONÎST SÛRÎYE
Your Comment