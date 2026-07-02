Şerê çil rojan û destpêka nûrêxistina CENTCOMê li Kendava Farisê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Ev rapor di demekê de hate weşandin ku şerê çil rojan di navbera Îran û Amerîkayê de gelek ji hesabên kevneşopî yên ewlehiya herêmê guhertiye û ji bo Waşingtonê li ser ewlehiya bingehên leşkerî yên xwe pirsgirêkên nû derxistiye holê.
Di dehsalên borî de, Amerîka amadebûna leşkerî ya fireh li Kendava Farisê wekî yek ji amûrên sereke yên desthilatdariya xwe li Rojavayê Asyayê didît. Tora bingehên hewayî, deryayî û lojîstîkî li Qatar, Behreyn, Kuweyt, Mîrtiyên Erebî yên Yekbûyî û welatên din ên herêmê bi awayekî hatibû avakirin ku bikare bi lez bersivê bide her krîza herêmî.
Ev avahiya ewlehiyê li ser vê baweriyê ava bûbû ku van bingehan heta radeyekê parastî ne û di rewşa şer de Amerîka dikare bêyî fikara cidî li ser zirxaneya xwe operasyonên leşkerî pêk bîne.
Lê şerê dawî vê baweriyê bi ciddî xiste bin pirsê. Ji bo cara yekem, beşek girîng ji bingehên Amerîkayê li herêmê bûn armanca rastê ya moşek û firokeyên bêmirov. Girîngtir ji qebareya ziraran, ew bû ku Îranê nîşan da ku dikare zirxaneya sereke ya Amerîkayê li herêmeke fireh bixe armanc.
Ev pêşketin nîşan da ku nêzîkbûna cografî ya navbera bingehên Amerîkayê û sînorên Îranê ne tenê avantajek operasyonî nîne, belkî bûye xaleke lawaz a stratejîk. Di heman demê de, raporên li ser zirarên hin sazgehên leşkerî yên Amerîkayê, tevî wêneyên satelaytî û şîroveyên navendên lêkolînê, bûne sedema ku mijara lawaziya van bingehan bibe mijarekî sereke yê ewlehiyê.
Pirsa sereke êdî ne ew e ku gelo ev bingeh dê bibin armanc an na, belkî ew e ku Amerîka çawa dikare mesrefa lawaziya wan kêm bike. Ji vê aliyê ve, rapora The Jerusalem Post li ser veguheztina hin bingehan ji Kendava Farisê zêdetir ji biryarekî lojîstîkî ye; ew nîşana pêdiviya Washingtonê ye ku hesabên xwe yên ewlehiyê ji nû ve binirxîne.
Veguheztin an ji nû ve rêxistina bingehan tê vê wateyê ku rêkxistina leşkerî ya berê êdî bersiva şert û mercên ewlehiyê yên nû nade. Dema ku hêzeke mezin a leşkerî neçar dibe ji bo parastina hêz û amûrên xwe wan ji deverên metirsiyê dûr bixe, ev bi rastî danpêdana guhertina hevsengiya rêgirtinê ye.
Xalekî din ê girîng ew e ku rêgirtin tenê maneya astengkirina şer nîne. Yek ji nîşaneyên herî girîng yên rêgirtinê ew e ku aliyê dijber neçar bike ku reftarê xwe biguherîne, pêkhateya leşkerî ya xwe ji nû ve rêxistin bike an jî mesrefên operasyonî zêde bike. Ger Amerîka neçar bibe beşek ji zirxaneya leşkerî ya xwe veguhezîne deverên dûrtir, ev dê bibe sedema dirêjbûna dema bersivdanê, aloztirbûna zincîra dabînkirinê, zêdebûna mesrefên lojîstîkî û kêmbûna nermiya operasyonan. Bi gotineke din, heta bêyî şerekî nû jî, Îranê karîye beşek ji mesrefên stratejîk li ser Amerîkayê ferz bike.
Ji aliyê din ve, veguheztina bingehan tenê bandorê li ser Amerîkayê nake. Welatên ku mêvandariya van bingehan dikin jî dê bi pirsên nû li ser dahatûya pergala ewlehiyê ya herêmê rû bi rû bimînin. Di salên borî de amadebûna leşkerî ya Amerîkayê yek ji bingehên sereke yên ewlehiya van welatan bû.
Ger ev amadebûn biguhere an jî kêm bibe, bi xwezayî aktorên herêmî jî dê hesabên ewlehiyê yên xwe ji nû ve binirxînin.
Dîsa jî divê were gotin ku veguheztina bingehan nayê vê wateyê ku Amerîka ji herêmê derdikeve. Washington hîn jî berjewendiyên stratejîk yên fireh li Rojavayê Asyayê hene û ne texmîn e ku ji amadebûna leşkerî ya xwe dest berde.
Lê cudahiya sereke ew e ku berê Amerîka bi serbestî biryar dida ka bingehên xwe çawa bi kar bîne, lê niha pêdivî ye berî her biryarekî operasyonî faktora lawaziya van bingehan jî li ber çavan bigire. Ev guhertin, her çend di xuyangê de cografî xuya bike, lê di rastiyê de nîşana guhertina şert û mercên xweparastinê li herêmê ye.
Di dawiyê de, heta ger senaryoya veguheztina bingehan bi tevahî jî neyê bicîhkirin, tenê fikirîna vî vebijarkê peyamekî girîng dihewîne: şerê çil rojan tenê pevçûnek leşkerî ya demkurt nebû, belkî bandor li ser hesabên ewlehiyê yên Amerîkayê jî hişt. Dema ku hêzeke mezin wek Amerîka neçar dibe li ser cihê bingehên xwe ji nû ve bifikire, ev nîşan dide ku hevsengiya rêgirtinê li gorî rabirdûyê guhertiye.
Ji vê aliyê ve, nirxa stratejîk ya rapora The Jerusalem Post ne tenê di hûrguliyên veguheztina bingehan de ye, belkî di danpêdana bêdeng de ye ku şiyana moşek û firokeyên bêmirov ên Îranê niha bûye yek ji faktorên diyarker di avakirina helwêsta leşkerî ya Amerîkayê li herêmê de.
………….
Dawiya Nûçeyî/
Your Comment