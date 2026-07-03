Hucetulîslam Hemîdî-Nîk Beyan got;Di sûrê pîroz a «Q» de çar taybetmendiyên bihiştîyan(Cenetîyan)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Hucetulîslam Meysem Hemîdî-NîkBeyan di «merasîma şerha ayetên Qur’ana Kerîm» de, pêşî li nimêjên xwendin û êvarê roja Pêncşem, 11-ê Tîrmeha 1405-an, li şebistana Îmam Xumeynî (ra) ya Harama Banevê Kerametê, bi teseliyek ji bo rojên sersaxiyê yên mehê Muharremê, li ser sûreya pîroz a Qaf axaft.
Wî got: sûreya Qaf ji sûre yên Mekkî ye û tê de zêdetir li ser binemayên dînê, yanî tewhîd, nûvvet û mead, tê tekez kirin. Lê nirxa behsa meadê di vê sûrê de pir bilind e. Xwedê di vê sûrê de mirovan dike du beş: ahlê dojehê û ahlê bihiştê.
Wî bi îstina derbarê ayeta pîroz «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ» (sûreya Qaf, ayetên 31-32) got: bihişt ji bo muteqîyan nêzîk e û ev soza îlahî ji bo kesên e ku di hebûna wan de çar taybetmendî ronî bibe.
Taybetmendiya yekem: Awwâb
Wî di ravekirina taybetmendiya yekem de got: Awwâb ango kesê ku her tim vedigere bo Xwedê; ne tenê kesê ku çû û vegeriya, belkî kesê ku her dem ber bi Xwedayê Mezin ve vedigere. Wekî ku di ayeta «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» de hatiye gotin, em ji Xwedê ne û ber bi Xwedê vedigerin. Ji têwîbê û vegerandina bo heq bibin, da ku bibin Awwâb.
Taybetmendiya duyem: Hafîz
Wî taybetmendiya duyem Hafîz nasandin û got: Hafîz ango kesê ku dînê xwe diparêze, welatê xwe diparêze, nîzamê xwe diparêze, jin û zarokên xwe diparêze, xizm û malbata xwe diparêze û ew nîzama pîroz a ku tê de dijî jî diparêze. Xwedê dibêje: «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»؛ xwe û malbata xwe ji agir biparêzin. Di axir-zemanê de parastina dîn mîna parastina guleyek agirîn di nav kefê destê de ye û ew pir dijwar e. Di mijara hijab û hemû ferzên îlahî de divê em bêfêrin nebin.
Taybetmendiya sisê: «الَّذِینَ یَخْشَوْنَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ»
Wî bi îşaret li ayeta pîroz «الَّذِینَ یَخْشَوْنَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ…» (sûreya Qaf, ayeta 33) got: taybetmendiya sisê ew e ku kesê ku di nepenî de ji Rahman têrsê û xefetê heye. Xwedê Rahman e û ji Rahman nabê tirsandin, lê nekin tiştek ku bibe sedema ku ev Rahman bi hêrs bibe.
Taybetmendiya çarem: Bi dilê munîb
Wî taybetmendiya çarem «Bi dilê munîb» nas kir û got: bi dilê ku tije ji anabe û vedigerê bo Xwedê, were cem Xwedê. Eger ev çar taybetmendî di hebûna me de çê bibin, Xwedê çar mizgînî dide:
- «ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ» — bi silametî têne nav bihiştê.
- «ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ» — hûn her tim di bihiştê de dimînin.
- «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ» — her tiştê ku bixwazin ji bo wan li bihiştê heye.
- «وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» — ji wan jî zêdetir, li cem me heye.
Hemîdî-Nîk di dawiya axaftina xwe de got ku hin arif tenê bihişt naxwestin, belkî dibêjin: Xwedêya me, me bibexşîne û me bike nav bihiştê da ku li kêleka hewza Kevser, li cem dersa Emîrulmûminîn Elî (s.x) rûnin û Nehc-ul-Belâxa hîn bibin. Hêvî ye ku Xwedê me têbigihîne ku Awwâb û Hafîz bin, xefet hebin û bi dilê munîb vegerin bo Xwedê da ku her tim di bihiştê de bimînin.
……………..
Dawiya Peyam/
Etikit
Hewra Pîroz ya Hezretê Masûme (S.)
Qur'ana Pîroz
Îmam Xomeynî
Biheşt
Your Comment