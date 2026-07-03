  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Dr. Pezîşkiyan: Şehîdbûna Rêberê Mezin, xemeke kûr li dilên azadîxwazan danî

3 July 2026 - 11:37
News ID: 1834718
Source: kmr.abna24.com
Dr. Pezîşkiyan: Şehîdbûna Rêberê Mezin, xemeke kûr li dilên azadîxwazan danî

Serokkomar di peyamekê de nivîsî:"Şehîdbûna Rêberê Mezin yê Îranê, xemeke kûr li dilên hemû gelê me, ummeta Îslamê û hemû azadîxwazên cîhanê danî."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Serokkomar di hesabê xwe yê bikarhênerî yê li ser tora civakî ya X de nivîsiye:
"Şehîdbûna Rêberê Mezin yê Îranê, xemeke kûr li dilên hemû gelê me, ummeta Îslamê û hemû azadîxwazên cîhanê danî."

Pezîşkiyan diyar kiriye:
"Ev hilhatina sor ne dawiya rê ye, lê berî destpêka beşeke nû ya hevgirtinê, berxwedanê û geşedana miletekî ye ku her tim ji dilê dijwar-tirîn ceribandinan, bi yekîtî, bi qewetir û bi hêvîtir ber bi sibê gavan davêje."

.............
Dawiya peyamê /

Etîket:

  • Mesûd Pezîşkiyan
  • Rêberê Şehîd ê Îranê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha