Dr. Pezîşkiyan: Şehîdbûna Rêberê Mezin, xemeke kûr li dilên azadîxwazan danî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Serokkomar di hesabê xwe yê bikarhênerî yê li ser tora civakî ya X de nivîsiye:
"Şehîdbûna Rêberê Mezin yê Îranê, xemeke kûr li dilên hemû gelê me, ummeta Îslamê û hemû azadîxwazên cîhanê danî."
Pezîşkiyan diyar kiriye:
"Ev hilhatina sor ne dawiya rê ye, lê berî destpêka beşeke nû ya hevgirtinê, berxwedanê û geşedana miletekî ye ku her tim ji dilê dijwar-tirîn ceribandinan, bi yekîtî, bi qewetir û bi hêvîtir ber bi sibê gavan davêje."
.............
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Mesûd Pezîşkiyan
- Rêberê Şehîd ê Îranê
Your Comment