«Peykerê (Cenazê)Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamiya Îranê ket Mûsallaya Îmam Xumeynî»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Termê pîroz ê Îmamê Şehîd, Hezretî Ayetullah Seyîd Elî Xameneî, çend deqe berê gihîşt Mûsallaya (Cihe nimêja Înê) Tehranê.
Şevê borî jî, piştî nimêjên megrib û îşayê, bernameya yekem a berpirsîbûna xatirxwestin û bicihbêjîyê ya “Şehîdê Îranê” bi beşdarbûna endamên malbatên pak yên şehîdên şerê dayîkî yê duyem û sêyem, malbatên şehîdên Dîwana Rêberiya Bilind, û malbatên şehîdên Sipaha Parastina Weliye Emr, bi termê pîroz ê yeganehê demê, Ayetullah El-Uzma Xameneî, di cihê şehadeta Îmamê Şehîdê me de hate lidarxistin.
Merasîma du-rojî ya xatirxwestinê bi termê pîroz ê Îmamê Şehîd, ji sibê roja din ve, bi beşdarbûna berfireh a şîvanên sersaxiyê yên hemû welatê, li Mûsallaya Tehranê dest pê dike.
……………….
Dawiya Peyam/
Your Comment