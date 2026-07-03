  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Vîdeo/Deng

«Peykerê (Cenazê)Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamiya Îranê ket Mûsallaya Îmam Xumeynî»

3 July 2026 - 10:03
News ID: 1834696
Source: Tasnim News
«Peykerê (Cenazê)Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamiya Îranê ket Mûsallaya Îmam Xumeynî»

«Termê pîroz ê Îmamê Şehîd, Hezretî Ayetullah Seyîd Elî Xaminêyî, çend deqe berê giha Mûsallaya Tehranê.»

Download 10 MB

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Termê pîroz ê Îmamê Şehîd, Hezretî Ayetullah Seyîd Elî Xameneî, çend deqe berê gihîşt Mûsallaya (Cihe nimêja Înê) Tehranê.

Şevê borî jî, piştî nimêjên megrib û îşayê, bernameya yekem a berpirsîbûna xatirxwestin û bicihbêjîyê ya “Şehîdê Îranê” bi beşdarbûna endamên malbatên pak yên şehîdên şerê dayîkî yê duyem û sêyem, malbatên şehîdên Dîwana Rêberiya Bilind, û malbatên şehîdên Sipaha Parastina Weliye Emr, bi termê pîroz ê yeganehê demê, Ayetullah El-Uzma Xameneî, di cihê şehadeta Îmamê Şehîdê me de hate lidarxistin.

Merasîma du-rojî ya xatirxwestinê bi termê pîroz ê Îmamê Şehîd, ji sibê roja din ve, bi beşdarbûna berfireh a şîvanên sersaxiyê yên hemû welatê, li Mûsallaya Tehranê dest pê dike.

  ……………….

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha