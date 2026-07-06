Bipêvekirina dem-bi-dem a merasîma oxirkirina Birêzê Şehîd ê Îranê li pêş çavanê girseyê mezin de berdewam e.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îroyê Tehran ne ji bo xatirxwestineke dilsoj, belkî ji bo bersiva bangê “divê em rabin” serbilind bûye; paytext di bin serê milên wan kesan de ye ku cenazeyê rêberê şehîd ê ummetê wekî birûskekê di navhengek xwe de hembêz kirine, da ku îspat bikin ku rêya sor a şehadetê heta dengê xwînxwazî li bo Weliyê Demê (ec) rawestinê nîne.
Di nava nûvekirinê de…
RAPORA ZINDÎ YA MERASÎMA OXIRKIRINÊ
08:33 | Niha; Li kêleka wesayîta ku cenazeyê pîroz ê “Rêberê Şehîd ê Şoreşê” hildigire, dengê dirûşma “Lebeyk ya Huseyn (as)” ji aliyê girseya gel ve bilind dibe.
08:27 | Rêveberê Giştî yê Saziya Xizmetguzariyên Bajêr: Bi çalakirina pergalên mij-reşandinê (mehpaş) li seranserê rêgezê, germahiya hewayê ya li ser rêya merasîmê di navbera 5 heya 10 pileyî de kêm dibe.
٨:٢٦ | Niha:
Erebeya ku cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşê û şehîdên malbata wî tê de ne, di nav gelê mezin ê şînwaran de ket rêya merasîma teşîyê li Tehranê.
08:26 | CNN li merasîma oxirkirinê li ser zindî vegirtinê nûçeyê belav dike.
Analîzkarên karên siyasî di hevrûkirina xwe de bi torê Al-Mayadeen re destnîşan kirin ku: beşdariya gel di merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd ê Îranê de peyamek siyasî ya zelal radigihîne, bi wateya ku xwîna şehîd beşa mayî nabe û nayê windakirin.
Di vê raporê de hat gotin: modelek ji yekgirtina hundirîn li Îranê cureyek hişmendiyê afirand ku bi zelalî di astên siyasî de û di beşa danûstandinan de jî tê xuyakirin.
Ger bixwazî, ez dikarim vê jî bi şêwaza nûçegihaniyê ya standard û bi peyvên xweştir serast bikim.
Ciwanên Ketaîb Hizbullahê Iraqê di merasîma teşîya rêberê şehîd ê şoreşê de amade ne.
................
٨:١٢ | Niha:
Meydana Azadî, Tehran.
...........
٨:٠٨ | Niha:
Gel li stasyona metroya Haremê Îmam Xumeynî (r.) amade ne.
Tê gotin ku ji ber pirbûna gelek mezin a gelê li dor Meydana Îmam Huseyn (s.x) û girtina rêyên derketinê, stasyona metroya Îmam Huseyn (ع) heta ragihandina din hatiye girtin.
٧:٥٠ | Niha:
Wêneyek ji erebeya ku cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşê û endamên malbata şehîdê wî tê de ne.
.............
Your Comment