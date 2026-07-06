  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Bipêvekirina dem-bi-dem a merasîma oxirkirina Birêzê Şehîd ê Îranê li pêş çavanê girseyê mezin de berdewam e.

6 July 2026 - 09:02
News ID: 1836214
Source: kmr.abna24.com
Bipêvekirina dem-bi-dem a merasîma oxirkirina Birêzê Şehîd ê Îranê li pêş çavanê girseyê mezin de berdewam e.

“Îro Tehran ne tenê ji bo xatirxwestineke dilsoj, belkî ji bo bersivdayîna banga ‘divê mirov rabin’ rabe ser xwe; paytext di bin dorpêça milên wan kesan de ye ku cenazeyê ‘Rêberê Şehîd ê Ummetê’ wekî mircanekê di hembêza xwe de girtine, daku bi vê yekê îspat bikin ku rêya sor a şehadetê heya gihîştina bi banga xwînxwaziya Weliyê Serdem (ec), ne-rawestîn e.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îroyê Tehran ne ji bo xatirxwestineke dilsoj, belkî ji bo bersiva bangê “divê em rabin” serbilind bûye; paytext di bin serê milên wan kesan de ye ku cenazeyê rêberê şehîd ê ummetê wekî birûskekê di navhengek xwe de hembêz kirine, da ku îspat bikin ku rêya sor a şehadetê heta dengê xwînxwazî li bo Weliyê Demê (ec) rawestinê nîne.

Di nava nûvekirinê de…

RAPORA ZINDÎ YA MERASÎMA OXIRKIRINÊ

08:33 | Niha; Li kêleka wesayîta ku cenazeyê pîroz ê “Rêberê Şehîd ê Şoreşê” hildigire, dengê dirûşma “Lebeyk ya Huseyn (as)” ji aliyê girseya gel ve bilind dibe.

08:27 | Rêveberê Giştî yê Saziya Xizmetguzariyên Bajêr: Bi çalakirina pergalên mij-reşandinê (mehpaş) li seranserê rêgezê, germahiya hewayê ya li ser rêya merasîmê di navbera 5 heya 10 pileyî de kêm dibe.

٨:٢٦ | Niha:

Erebeya ku cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşê û şehîdên malbata wî tê de ne, di nav gelê mezin ê şînwaran de ket rêya merasîma teşîyê li Tehranê.

Bipêvekirina dem-bi-dem a merasîma oxirkirina Birêzê Şehîd ê Îranê li pêş çavanê girseyê mezin de berdewam e.

08:26 | CNN li merasîma oxirkirinê li ser zindî vegirtinê nûçeyê belav dike.

Analîzkarên karên siyasî di hevrûkirina xwe de bi torê Al-Mayadeen re destnîşan kirin ku: beşdariya gel di merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd ê Îranê de peyamek siyasî ya zelal radigihîne, bi wateya ku xwîna şehîd beşa mayî nabe û nayê windakirin.

Di vê raporê de hat gotin: modelek ji yekgirtina hundirîn li Îranê cureyek hişmendiyê afirand ku bi zelalî di astên siyasî de û di beşa danûstandinan de jî tê xuyakirin.

Ger bixwazî, ez dikarim vê jî bi şêwaza nûçegihaniyê ya standard û bi peyvên xweştir serast bikim.

08:25 | Dema ku cenazeyê pîroz ê Rêberê Şehîd ê Şoreşê tê tê kirin nav Xiyabana Azadî.

Ciwanên Ketaîb Hizbullahê Iraqê di merasîma teşîya rêberê şehîd ê şoreşê de amade ne.

................

٨:١٢ | Niha:

Meydana Azadî, Tehran.

...........

٨:٠٨ | Niha:

Gel li stasyona metroya Haremê Îmam Xumeynî (r.) amade ne.

Tê gotin ku ji ber pirbûna gelek mezin a gelê li dor Meydana Îmam Huseyn (s.x) û girtina rêyên derketinê, stasyona metroya Îmam Huseyn (ع) heta ragihandina din hatiye girtin.

٧:٥٠ | Niha:

Wêneyek ji erebeya ku cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşê û endamên malbata şehîdê wî tê de ne.

.............

١٠:٠٠ | Niha:

Di saetên destpêkê yên merasîma bidirêxistina rêberê şehîd ê şoreşê de, pêlavek mezin a gelê beşdar bû.

Etîket:

  • Merasîma teşîyê
  • Rêberê şehîd ê Îranê
  • Ayetullah Xameneî
  • Meydana Şoreşa Îslamî

Your Comment

You are replying to: .
captcha