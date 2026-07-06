  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

“Pizişkiyan: Rêberî şehîd fêr kir ku herî mezin sermayeya Îranê gel û yekîtiya wan e.”

6 July 2026 - 11:30
News ID: 1836270
Source: Tasnim News
“Pizişkiyan: Rêberî şehîd fêr kir ku herî mezin sermayeya Îranê gel û yekîtiya wan e.”

Serokkomar got: Rêberî şehîd ji hemûyan re fêr kir ku herî mezin sermayeya Îranê gel û yekîtiya wan e.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Masûd Pezeşkian: Herî mezin sermaya Îranê, gel û yekîtîya wan e

Li gorî ragihandina wî, Serokomar Masûd Pizişkiyan di cîhana cîberî de nivîsî:

“Rêberîya şehîd fêrî hemûyan kir ku herî mezin sermaya Îranê, gel û yekîtîya wan e.

Îro jî bi bicihanîna fermana Xwedê أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ — bi hevdengî, yekgirtî û xizmeta rast û dilsoz ji gel re — rêya rûmet, pêşveçûn û serbilindiya Îranê berdewam

dikin.”

Dawiya peyamê/+

Pêvgêh:

  • Masûd Pezeşkian
  • Serokomar
  • Îran
  • yekîtî
  • xizmet ji gel re

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha