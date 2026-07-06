“Pizişkiyan: Rêberî şehîd fêr kir ku herî mezin sermayeya Îranê gel û yekîtiya wan e.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Masûd Pezeşkian: Herî mezin sermaya Îranê, gel û yekîtîya wan e
Li gorî ragihandina wî, Serokomar Masûd Pizişkiyan di cîhana cîberî de nivîsî:
“Rêberîya şehîd fêrî hemûyan kir ku herî mezin sermaya Îranê, gel û yekîtîya wan e.
Îro jî bi bicihanîna fermana Xwedê أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ — bi hevdengî, yekgirtî û xizmeta rast û dilsoz ji gel re — rêya rûmet, pêşveçûn û serbilindiya Îranê berdewam
dikin.”
Dawiya peyamê/+
Pêvgêh:
- Masûd Pezeşkian
- Serokomar
- Îran
- yekîtî
- xizmet ji gel re
Your Comment