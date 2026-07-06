Şehîd Ayetullah Xameneî di herî dijwar rojên de li kêleka Iraqê rawestiya

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Hemam Hemûdî, serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê, got ku gelê Iraqê hergav wan kesan ku li alî wan rawestiya, ji bîr nake. Wî her weha şehîd Ayetullah al-uzma Seyîd Eli Xameneî wek sembola têkoşîna li dijî zûlm û serbestîya li serdemê ya îroyîn binav kir.
Hemûdî di “danûstandin” de got: “Irakî hergav kesên ku li gel wan rawestiyane, tenê nake. Cîhanê dê di merasîma şandina cenazeyê şehîd Ayetullah al-uzma Seyîd Eli Xameneî de qeyret û wafa ya wan bibîne.”
Wî zêde kir: “Îmamê şehîd, Ayetullah al-uzma Seyîd Eli Xameneî, sembola vê serdemê bû di têkoşîna li dijî zûlm û îstibdadê de, li ser bingeha mekteba Îmam Husên (a.s.) û di riya azadî, rûmet û dadê de.”
Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê dom kir: “Şehîd Ayetullah al-uzma Xameneî zühd, şecaat, berdayevi, zanist û zanîna siyasî ya rast a şêwaza difikirina dijmin di xwe de civandibû û li ser vê bingehe, welatekî hêzdar bi pêşdîtina kapasîteyên xwe û gelêkî mezin û hêzdar ava kir.”
Wî destnîşan kir ku bi berketina xwîna şehîd Ayetullah al-uzma Xameneî, Şoreşa Îslamî ya Iranê bi ruhiyekê hêzdar nû ji nû ve jiyan kir û beşdariya berfireh a gel, peyamekî zelal li ser istikrar û berxwedanê li dijî dijmin nîşan da.
Hemûdî her weha got: “Şehîd Ayetullah al-uzma Xameneî her tim hez dikir Irak û gelê Irakê, piştevaniya şoreşa Îslamî ya Irakê dikir û ji bo Irakê xwe qurbûn dikir. Ew di şerê dijî DAIŞê de, depoyên çekên Îranê ji bo piştevaniya hêzên Heşd al-Şe’bî vekirin.”
Di dawiyê de wî got: “Em qet wan kesan ku li gel me rawestiyan, ji ber naxînin. Qeyret, xurtmêrî û hestê spasiya gelê Iraqê di pêşwazî û şandina cenazeyê Imamê şehîd Ayetullah al-uzma Xameneî de bi awayekî taybet û bi şanazî xuya dibe. Şehîd Ayetullah al-uzma Xameneî her tim nêzîkî xwendgehên olî yên Qum û Necefê bû û ji bo parastina hevgirtin û yekîtîya navbera van du xwendgehan lêpirsîna تایbet dikir.”
Pêvgêh:
- Şêx Hemam Hemûdî
- Şehîd Ayetullah Xameneî
- Îran
- Iraq
- Şandina cenazeya rêberê şehîd
Your Comment