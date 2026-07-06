Nûnerê Tevgera Cihadê Îslamî ya Filistînê:Têkiliya me bi Îmam Xameneî re, bendek ji hezkirin û berxwedanê bû.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Nasir Ebûşerîf: Îmam Xameneî rêberê rastîn bû û projeya ummetê 37 salan bi rê ve bir
Naser Ebûşerîf, nûnerê tevgera Cihada Îslamî ya Filistînê li Îranê û endamê navenda siyasî ya vê tevgerê, di qada civîna navneteweyî «Îmam Xameneî; rêberê herheyî yê berxwedanê» de, dipeyivî bi xebatkara Abna re li ser merasîma xwedîkirina bi cenazeyê rêberê şehîd li Musallayê Tehranê got ku: merasîm bi rastî gelek şanaz û mezin bû û bi beşdariya berfireh a qatanên cuda, di nav wan de delegasyonên cihê yên Îslamî, hat lidarxistin. Wî got ev qasê herî hindik e ku em û ummeta Îslamî dikarin li ber destê vê şehîda mezin bikin; çimkî nameya jiyanê, rêbaza jiyanê û karên wî di hemû salên derbasbûyî de, li gorî herî bilind astên rûmet, hurmet û qurbankirina hêja ne.
Wî zêde kir ku ji bo wan wek gelê Filistînê, têkiliya bi Imam Xameneî re li ser vê gotinê jî zêdetir bû; girêdana rastîn a bêguman a ji hezkirinê û têkiliyeke taybet di navbera wan de hebû ku di her yek ji hevdîtinên wan bi wî re de bi awayekî kûr hest pê dikirin. Wî got ku hestên wan ji bo wî heman hestên hez û hurmetê ne: ew ji dilê xwe wî hez dikin û hem ji bo şexsiyeta wî û hem jî ji bo karên wî, rûmet û pêşwaziya mezin hildigirin.
Nûnerê Cihada Îslamî ya Filistînê li Îranê, bi xwestina ku Xwedê Imam Xameneî bi rehma xwe bigire, got ku ew rêberekî rastîn bû; projeya dînî, siyasî û temadî ya ummetê di dema 37 salan de bi rê ve bir. Wî diyar kir ku Imam Xameneî di dema herî bilind a hêza Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de, li ber wê hêzê û li ber xuyabûna îstîkbariyê ya wê rawesta; dewletekî ku ji sala 1991-an ve di mîzajê xwe de hêzdarîneke mezin a dîrokê ya mirovatiyê ye, budceya parastinê ya wê ji sînorê yek trîlyon dolarî jî derbas dibe û bi kapasîteyên mezin yên siyasî, dîplomatîk, medyayî û çandî jî xwedî ye. Lêbelê, wî li ber vê hêzê rawesta, wê bi pêş ve çû, li dijî wê hat serkeftin û wê şand ser maseya danûstandinê. Ev yek nîşana hêzeke mezin û destkeftiyeke mezin e; destkeftiyek ku ne bûyereke tavilê û derbasdar, belkî encama xebateke dirêj û domdar bû.
Nasir Ebûşerîf: Filistîn û Lubnan ji Îranê nimûne digirin
Naser Ebûşerîf got ku Filistîn, ji ber ku xwedî çavkaniyên pir kêm e û di bin işgalê de ye, bi her çend amûrên hindik jî têkoşîna li dijî îşgalê kirine; têkoşînek ku di wê de Komara Îslamî ya Îranê û piştgiriya wê roleke navendî lîstine. Wî got ku ev yek di pêşberîya rejîma siyonîst de li Lubnanê jî rast e. Ji ber vê yekê, wî got, meş û konferansên ku em dibînin tenê herî hindikê erka me ne. Yada û bîranîna wî di dilê hemû me de —ç whether wek Filistînî û ç whether wek misilman— zindî ye û ez bawer im ku aliyên rast ên kesayeta Îmam Xameneî hûr-bi-hûr êdî xuya dibin.
Endamê navenda siyasî ya tevgera Cihada Îslamî ya Filistînê destnîşan kir ku Imam Xameneî li dijî kampanyayên fireh ên distorting û şer û ferebên mezin ên ku herêm dorpêç kirine rawestiyan. Medyayên rojavayî, siyonîst û ereb hemû di hewlê de ne ku simaya Îranê têk bibin; lêbelê, ez bawer im ku bi demê re, rastî eşkere dibe û cihê rastîn ê vê Imamê mezin —ku em wî baş nas dikin û qadrê wî dizanin— tê nasîn. Ji Xwedê yê herî bilind dixwazim ku ew di bilindtirîn pileyên bihiştê de, di hemdemîya pêxemberan û salihan de, bi rehm û rizaya xwe bibin.
Pêvgêh:
- Tevgera Cihada Îslamî ya Filistînê
- Naser Ebûşerîf
- Filistîn
- Îran
- rêberê şehîd
Your Comment