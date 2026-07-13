"Hilweşandina cihên dijminên Amerîkî û Siyonîst li Behreyn, Kuveyt û Urdunê di êrîşên fuzeyî yên Îranê de + Wêne."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA – Ofîsa Ragihandinê ya Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî ragihand ku navenda fermandariya û kontrola dronên artêşa Amerîkayê li Behreyn, Urdun û Kuveytê hate têkbirin.
Sepaha Pasdaran di daxuyaniyên cuda de ragihand ku van êrîşan bersiveke xurt a Îranê ne li hember tevgerên dawî yên dijminê Amerîkî, ku li hin navendên parêzgehên başûrî êrîş kiribû.
Nivîsa daxuyaniya wan ev e:
بسم الله قاصم الجبارین
Bi navê Xwedayê Şikênerê Zordestan
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ
"Bi wan re şer bikin heta ku fitne nemîne û hemû dîn ji bo Xwedê be."
Dewleta Amerîkayê ya şerxwaz û şerjiyan, ku ji destpêka damezrandina xwe ve demên pir hindik bêyî şer û şerxwaziyê derbas kiriye, û ji têkçûnên xwe yên dawî li hember şervanên Îslamê jî ders negirtiye, her wiha destdirêjiyên xwe didomîne.
Di bersiva van tevgeran de, hêzên hewayî û fezayî yên Sepahê di qonaxa duyemîn a operasyona bersivdanê de navendên sereke yên tamîr û parastina helîkopteran, hangara balafira şerê elektronîkî P-8, û navenda fermandariya û kontrola dronên artêşa Amerîkayê ya li bingeha Şêx Îsa li Behreynê hedef girtin û têk birin.
Operasyona bersivdanê didome.
"Ger hûn alîkariya Xwedê bikin, ew ê alîkariya we bike û lingên we bihêz bike."
..............
Sepaha Pasdaran di daxuyaniyekê din de jî ragihand ku bingeha Amerîkayê ya li Alî Salim li Kuveytê hate têkbirin.
Nivîsa tevahî ya daxuyaniyê ev e:
Bi navê Xwedayê Şikênerê Zordestan
"Bi wan re şer bikin heta ku fitne nemîne û hemû dîn ji bo Xwedê be."
Bi gelê hêja yê Îranê re tê ragihandin ku şervanên serbilind ên Hêza Hewayî û Fezayî ya Sepahê, di qonaxa sêyemîn a operasyona bersivdanê de û wek bersivek li hember destdirêjiyên rejîma Amerîkayê ya xwe mezin dîtî û destdirêjker, depoyên sotemeniyê û pergala parastina hewayî ya Patriot li bingeha Amerîkayê ya Alî Salim li Kuveytê, her wiha pergala radarê ya stratejîk a FPS li bingeha Ehmed el-Cabir bi tevahî têk birin.
Operasyona bersivdanê ya kurên we yên mêrxas berdewam e.
Tengava Hurmuz axa me ye û em ê destûr nedin ku artêşeke serhildêr û kuştina zarokan dike ji aliyê din ê cîhanê ve destdirêjiyên xwe yên neqanûnî li wir bidomîne.
"Ger hûn alîkariya Xwedê bikin, Ew ê alîkariya we bike û lingên we bihêz bike."
..............
Sepaha Hêzdar a Komara Îslamî ya Îranê di derbarê têkbirina depoyên sotemeniyê û embarên cebilxaneyê yên bingeha Prince Hassan li Urdunê de jî daxuyaniyek belav kir. Nivîsa tevahî ya daxuyaniyê ev e:
Bi navê Xwedayê Şikênerê Zordestan
"Bi wan re şer bikin heta ku fitne nemîne û hemû dîn ji bo Xwedê be."
Gelê mêrxas ê Îranê؛
Gavên we yên bi hêz, 135 roj û şev hebûna we ya domdar li qada bûyeran û merasîma veşartina cenazeyan ya bêhempa di dîrokê de, ku we û gelê hêja yê Iraqê pêk anîn, cîhan matmayî hişt, şervanên Îslamê dilxweş kir û "Şeytanê Mezin" aciz, têkoşîn û tirsdar kir. Ji ber vê yekê ew ji bo telafîkirina vê têkçûna mezin her awayî hewl dide.
Şeva borî, piştî operasyona Hêza Deryayî ya Sepahê ku du keştiyên binpêker rawestandibûn — yên ku bi vemirandina pergalên xwe û hereketa li ser rêyek neqanûnî, ewlehiya keştiwaniyê di Tengava Hurmuz de xeternak kiribûn — artêşa Amerîkayê, ku di van kiryarên neqanûnî û xeternak de teşwîqkar bû, careke din bi destdirêjiya li ser bingehên peravê yên hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê hovîtiya xwe eşkere kir.
Di qonaxa yekem a bersiva van destdirêjiyan de, şervanên bi qeyret ên Îslamê gelek embarên mezin ên fuzeyan û depoyên sotemeniyê yên bingeha hewayî ya Prince Hassan li Urdunê bi fuzeyan û dronan hedef girtin û agir lê berdan.
Operasyona bersivdanê ya şervanan didome û encamên wê dê di daxuyaniyên paşerojê de ji gelê hêja re bêne ragihandin.
"Ger hûn alîkariya Xwedê bikin, Ew ê alîkariya we bike û lingên we bihêz bike."
..............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Îran
- Komara Îslamî ya Îranê
- Kuveyt
- Êrîşên fuzeyî yên Îranê
- Sepaha Pasdaran
- Behreyn
- Hêza Hewayî û Fezayî ya Sepahê
- Urdun
- Amerîka
- Behreyn
Your Comment