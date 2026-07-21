Bêbandorkirina mûşekeke kruz a dijmin li Nêrîzê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Ji parêzgeha Fars، Murad Hedayet، fermandarê Nêrîzê, got:
«Moşekeke kruz ku tê gotin a dijminê Amerîkayî bû û çend roj berê hate avêtin, li beşa Qetruye ya vê navçeyê ket.»
Wî zêde kir:
«Piştî ku moşek ket erdê, yekîneyên leşkerî bi lez gihîştin cihê bûyerê. Operasyona ewlekirina cih û bêbandorkirina vê moşekê duh, di 28ê Tîrmehê de, ji aliyê hêzên ewlehiyê ve bi serkeftî hate qedandin.»
Fermandarê Nêrîzê derbarê cihê ketina moşekê de got:
«Moşek li erdên çandiniyê ketibû. Bi bextewarî, ew ne nêzî deverên niştecihiyan, navendên pîşesaziyê an xalên leşkerî bû.»
Di dawiya axaftina xwe de jî bal kişand ku:
«Di dema vê operasyonê de tu teqîn pêk nehat. Moşeka navborî bi tevahî hate ewlekirin û bêbandor kirin.»
Etîket:
- Moşek
- Êrîşa moşekî
- Moşeka kruz
- Moşeka kruz
Your Comment