  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Bêbandorkirina mûşekeke kruz a dijmin li Nêrîzê

21 July 2026 - 17:55
News ID: 1843193
Source: kmr.abna24.com
Bêbandorkirina mûşekeke kruz a dijmin li Nêrîzê

Fermandarê Nêrîzê ragihand ku di beşa Qetrûyê ya vê bajarokê de operasyona bêbandorkirina serkeftî ya yek mûşeka kruz a dijminê Amerîkayî bi ser ket.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Ji parêzgeha Fars، Murad Hedayet، fermandarê Nêrîzê, got:

«Moşekeke kruz ku tê gotin a dijminê Amerîkayî bû û çend roj berê hate avêtin, li beşa Qetruye ya vê navçeyê ket.»

Wî zêde kir:

«Piştî ku moşek ket erdê, yekîneyên leşkerî bi lez gihîştin cihê bûyerê. Operasyona ewlekirina cih û bêbandorkirina vê moşekê duh, di 28ê Tîrmehê de, ji aliyê hêzên ewlehiyê ve bi serkeftî hate qedandin.»

Fermandarê Nêrîzê derbarê cihê ketina moşekê de got:

«Moşek li erdên çandiniyê ketibû. Bi bextewarî, ew ne nêzî deverên niştecihiyan, navendên pîşesaziyê an xalên leşkerî bû.»

Di dawiya axaftina xwe de jî bal kişand ku:

«Di dema vê operasyonê de tu teqîn pêk nehat. Moşeka navborî bi tevahî hate ewlekirin û bêbandor kirin.»

Etîket:

  • Moşek
  • Êrîşa moşekî
  • Moşeka kruz
  • Moşeka kruz

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha