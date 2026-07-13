..Di bîranîna salvegera 31-emîn a komkujîya Srebrenîtsa de؛ 6 hezar beşdarî "Rêya Komkujiyê" ya Srebrenîtsa ji nû ve pêk anîn + Wêne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hezaran kes ji seranserê cîhanê bi beşdarbûna li Bosna û Herzegovînayê (welatek li nîvgirava Balkanan li başûrê rojhilatê Ewropayê) rêya dîrokî û kujer a revîna Misilmanan di sala 1995-an de ji nû ve bîranîn.
Ev meşa ku bi navê "Marşê Mîra" an jî "Meşa Aştiyê" tê nasîn, ji nûavakirina berevajî ya rêya ku hezarên mêr û kurên Misilman ên Bosnayî ji bo revînê ji destê hêzên sûcdar ên Sirbên Bosnayê derbas kiribûn, pêk tê.
Beşdar bi derbasbûna rêya 100 kîlometreyî ji bajarê Nezuk (Nezuk) heta goristana bîranînê ya Potoçarî (Potočari) li nêzî bajarê Srebrenîtsa, bîr û bîranîna zêdetirî 8 hezar Misilmanên bindest ên ku li gorî nivîsê di encama komployeke navneteweyî de qurbaniyan bûn, zindî hiştin.
Lekeya şermê li ser navê Neteweyên Yekbûyî û Rojava
Kujariya Srebrenîtsa di Tîrmeha 1995-an de dema ku ev herêm ji aliyê Neteweyên Yekbûyî ve wekî "herêma ewle" hatibû ragihandin, qewimî. Lê hêzên parastina aştiyê yên Hollandayê bi xiyanetek eşkere pişta Misilmanan vala hiştin û rê li ber ketina hêzên kujer ên Sirb vekirin.
Di encama vê hevkarî û bêçalakbûna Rojava de, herî kêm 8372 mêr û kurên Misilman ên Bosnayî bi awayekî sîstematîk hatin komkujîkirin.
Cenawirên vê sûcê, ji bo veşartina şopên sûcê, laşên qurbaniyan di gorên komî de veşartin. Piştre bi guheztina cihê wan bi makîneyên giran, bû sedem ku mayînên laşan parçe bibin û nasîna wan zehmet an ne gengaz bibe.
Veşartina hestiyên ku hatine nasîn piştî 31 salan
Veşartina qurbanên nû hatine nasîn
Îsal jî hevdem bi salvegera vê sûcê, mayînên 10 qurbaniyên nû ku bi testên tevlihev ên DNA hatibûn nasîn, li goristana Potoçarî hatin veşartin. Ciwanê herî biçûk ê vê salê Senad Jusic bû ku dema ku hat kuştin tenê 20 salî bû, û yê herî mezin jî Ramo Dautovic bû ku 56 salî bû.
Amor Masovic, endamê parlamentoya Bosnayê û berpirsiyarê berê yê dosyaya kesên wenda, bi gotinên tund û bandorker kûrahiya vê sûcê eşkere kir û got:
"Piraniya kesên ku li vir têne veşartin, laşên wan temam nînin; em tenê yek, du an jî 10 perçeyên hestiyan vedigirin û defn dikin, ne 206 perçeyên hestiyan ku dema hatina wan a dinyayê di laşê van kesên delal de hebûn."
Çîrokek ji navbera daristanên tirsê
Ji bo saxmayiyan, ev meş tenê merasîmeke salane nîne; ew hewildanek e ji bo têgihiştina êş û azarên kûr ên nifşa berê.
Keça yek ji saxmayiyan, ku bavê wê di 15 saliya xwe de karîbû ji nav çiyayan ber bi bajarê Tuzla ve bireve û sax bimîne, dibêje:
"Divê em van çîrokan li seranserê cîhanê belav bikin da ku bizanin çi li ser me hat, da ku careke din qet dubare nebe."
Gelek ji van qurbaniyan di rêya ku bi navê "Rêya Mirinê" tê nasîn de ji aliyê tirêjên tîrêjê yên Sirb an jî di kemînên hovane de jiyana xwe ji dest dan. Niha jî, piştî sê deh salan, mayînên zêdetirî hezar kesên wenda yên vê karesatê hîn nehatiye dîtin.
6 hezar beşdar "Rêya Komkujiyê" ya Srebrenîtsa ji nû ve bîranîn + Wêne
Merasiya îsal bi beşdarbûna kesayetiyên olî û siyasî hate lidarxistin. Wan diyar kir ku siya giran a vê sûcê qet ji rûyê wan kesên ku îdiaya parastina mafên mirovan dikin nayê paqijkirin.
Suleyman Gunduz, parlamenterê berê yê Tirkiyê, di axaftineke eşkere de di vê merasimê de tekez kir ku Srebrenîtsa û Potoçarî ji bo tevahiya mirovahiyê sembol in, da ku mirov bizanin ku nijadperestî û faşîzm, bi piştgiriya hêzên cîhanî, çi karesatên mezin dikarin derxin holê.
Wî her wiha got ku siya tarî ya guneha Srebrenîtsa heta Roja Qiyametê dê li ser berpirsiyarên vê sûcê û kesên ku li hember vê komkujîya eşkere bêdeng man an jî ronahîya kesk dan bimîne.
Di dawiya vê merasimê de, Misilmanên Bosnayê bi tekezîkirina parastina nasnameya xwe ya Îslamî ragihandin ku ev komên mezin di beramber dubarebûna dîrokê û jibîrkirina bindestiya Misilmanên Balkanan de astengiya herî mezin in.
Wan bawer dikin ku zindî hiştina bîranîna vê bûyerê beşek ji "cihada ravekirinê" ye li hember medyayên Rojava ku, li gorî wan, her tim hewl didin sûcdaran paqij nîşan bidin an jî girîngiya vê komkujiyê kêm bikin.
Niha bi veşartina van 10 qurbanên nû, hejmara kesên ku li goristana bîranînê ya Potoçarî bêdawî hatine veşartin gihîştiye 6782 kesan. Di heman demê de, lêgerîna ji bo dîtina hestiyên dawî yên mayî di axa Bosnayê de hîn jî berdewam dike.
..
............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Komkujîya Srebrenîtsa
- Srebrenîtsa
- Misilmanên Bosnayê
- Komkujîya Misilmanên Bosnayê
Your Comment