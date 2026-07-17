  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Di êrîşa mûşekî de li ser baregeha partiyên xweparêz ên li Herêma Kurdistanê ya Iraqê 8 kes hatin kuştin."

17 July 2026 - 23:51
News ID: 1841436
Source: kmr.abna24.com
"Di êrîşa mûşekî de li ser baregeha partiyên xweparêz ên li Herêma Kurdistanê ya Iraqê 8 kes hatin kuştin."

"Di êrîşa mûşekî de li ser baregeha koma terorîst a bi navê «Komele» ya li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, herî kêm 8 kes hatin kuştin û çend kes jî birîndar bûn."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Di êrîşa mûşekî de li ser partiya xweparêz a bi navê «Komele» li Silêmaniyeya Iraqê 8 kes hatin kuştin û çend kes jî birîndar bûn.

Rojnamevanê El-Meyadîn li Silêmaniyeya Iraqê jî ragihand ku operasyona Îranê ya ji bo hedefgirtina cihên komên xweparêz li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, sê roj e ku didome.

Kanala Telegramê ya «Naya» ji aliyê yek ji serokên koma terorîst a Komele ve ragihand ku baregeha vê komê li Silêmaniyê bûye hedefa 6 mûşekan, ku sê mûşek li cihê hebûna 8 şervanên kuştî ketine, û sê mûşekên din jî li cihê din ketine.

Ev nûçe di wê demê de tê, ku rojnamevanê El-Meyadîn li Silêmaniyê ragihand ku mezintirîn şirketa gazê ya ku bi şirketeke gazê ya Amerîkî re peymanekê heye, li Herêma Kurdistanê ya Iraqê hatiye hedefgirtin.

...........
Dawiya peyamê/

Etîket:
Kurdistana Iraqê
Xweparêz
Pasdaranê Şoreşê

Your Comment

You are replying to: .
captcha