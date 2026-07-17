"Di êrîşa mûşekî de li ser baregeha partiyên xweparêz ên li Herêma Kurdistanê ya Iraqê 8 kes hatin kuştin."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Di êrîşa mûşekî de li ser partiya xweparêz a bi navê «Komele» li Silêmaniyeya Iraqê 8 kes hatin kuştin û çend kes jî birîndar bûn.
Rojnamevanê El-Meyadîn li Silêmaniyeya Iraqê jî ragihand ku operasyona Îranê ya ji bo hedefgirtina cihên komên xweparêz li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, sê roj e ku didome.
Kanala Telegramê ya «Naya» ji aliyê yek ji serokên koma terorîst a Komele ve ragihand ku baregeha vê komê li Silêmaniyê bûye hedefa 6 mûşekan, ku sê mûşek li cihê hebûna 8 şervanên kuştî ketine, û sê mûşekên din jî li cihê din ketine.
Ev nûçe di wê demê de tê, ku rojnamevanê El-Meyadîn li Silêmaniyê ragihand ku mezintirîn şirketa gazê ya ku bi şirketeke gazê ya Amerîkî re peymanekê heye, li Herêma Kurdistanê ya Iraqê hatiye hedefgirtin.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket:
Kurdistana Iraqê
Xweparêz
Pasdaranê Şoreşê
Your Comment