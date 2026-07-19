"Joseph Aoun ber bi Washingtonê ve çû; hevdîtina bi Trump re di bernameyê de ye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — "Joseph Aoun", Serokê Komara Lubnanê, bi hevjîna xwe "Ne‘met Aoun" re, îro sibehê ji Beyrûtê ber bi Washingtonê ve çû.
Li gorî ragihandina Serokatiya Komara Lubnanê, ew di vê serdanê de dê li Qesra Spî bi Donald Trump re hevdîtinê bike û her weha dê bi hejmarek ji berpirsiyarên Amerîkayê re civînan pêk bîne. Mijarên sereke yên van gotûbêjan ew in: nirxandina rewşa Lubnanê, rêbazên xurtkirina agirbestê, vegerandina ewlehî û aramiyê, derxistina hêzên rejîma Îsraîlê ji deverên dagirkirî yên Lubnanê û belavkirina desthilatdariya hikûmeta Lubnanê li seranserê welat.
Di heman demê de, rojnameya "El-Axbar" bi veguhastina agahiyek ji çavkaniyekî agahdar ragihand ku "Simon Karam", serokê heyeta danûstandinên Lubnanê, ji ber rexneyên li ser rêça danûstandinan, li ber çav dike ku ji berpirsiyariya xwe vekişe.
Di vê raporê de her weha hat gotin ku civîna leşkerî ya seranserê înternetê di navbera Lubnan, rejîma Îsraîlê û Amerîkayê de hatiye paşxistin. Sedema vê yekê jî nakokiyên bingehîn ên derbarê awayê pêkanîna peymanan û awayê bicihkirina artêşa Lubnanê li deverên başûr hat destnîşankirin.
Dawiya peyamê.
.......
Dawiya peyamê
Etîket:
- Lubnan
- Trump
- Joseph Aoun
- Waşington
- Beyrût
Your Comment