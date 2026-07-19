Sekreterê Komeleya Cîhanî ya Nêzîkbûna Mezhebên Îslamî: Em modela konferansên herêmî yên yekîtiyê ji bo pêşxistina yekîtiya cîhana Îslamê belav dikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Hocetul-Îslam wel-Muslimîn Dr. Hemîd Şehyarî, Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Nêzîkatiya Mezhebên Îslamî, di hevdîtina xwe bi heyeta zanyarên Pakistanê re, bi ravekirina polîtîkayên nû yên vê civatê got: «Lihevhatina konferansên herêmî li hundir û derveyî welêt bi tevgera zanyarên herêmî, zemîna danûstendina bi bandortir û pêkanîna pratîkî ya yekîtiya Îslamî peyda kiriye.»
Li gor rapora Têkiliyên Giştî yên Civata Cîhanî ya (Taqrîb)Nêzîkatiya Mezhebên Îslamî, Sekreterê Giştî yê Civatê di vê hevdîtinê de ku li Enstîtuya Lêkolînên Nêzîkatiyê hatibû lidarxistin, bi destnîşankirina sinorên lidarxistina konferansa navneteweyî ya yekîtiya Îslamî li Tehranê ragihand: «Li hundirê welêt, bi kêmanî li 10 parêzgehan birayên me yên Ehlê Sünnet hene ku hêvî dikin beşdarî vê bûyerê bibin, û li derveyî welêt jî bi dehan welatên Îslamî dixwazin beşdariya berfirehtir bikin. Bi xwezayî, mimkûn e ku hemû kesên eleqedar di çarçoveya konferansekê ya berhevkirî de werin vexwendin, û ev pirsgirêk yek ji zirarên cidî yên konferansa yekîtiyê bû.»
Hocetul-Îslam wal-Muslimîn Şehyarî zêde kir: «Li ser vê bingehê, ji bilî konferansa yekîtiya Îslamî, du qalibên nû yên din jî hatine sêwirandin ku konferansên herêmî yên hundirîn û navneteweyî ne, da ku zemîna beşdariya hejmareke mezintir ji zanyar û ramanweran peyda bibe.»
Wî bi destnîşankirina lidarxistina civînên herêmî li parêzgehên Kurdistan, Azerbaycana Rojava û Gulistanê got: «Ev civîn bi amadebûna sed kes ji zanyarên Şîa û Ehlê Sünnet hatine lidarxistin û kapasîteyên nû ji bo danûstendina zanistî afirandin. Herwiha ji bo çareserkirina pirsgirêka tengasiya wextê axaftinê di konferansên mezin de, avahiya civînan bi awayekî hat guhertin ku di bernameyên alîgir de, mimkûniya danûstendina rasterast peyda bibe. Heta di yek ji civînan de, bi modelgirtina ji civînên navneteweyî, me masêyên heştgoşe bi kar anîn da ku hemû beşdaran di atmosferek wekhev de danûstendinê bikin.»
Sekreterê Giştî yê Civata Nêzîkatiyê domand: «Serpêhatiya serketî ya civînên herêmî bû sedem ku heman qalib li derveyî welêt jî were bicîhanîn; bi awayekî ku li welatên wek Iraq, Malezya û Libnanê, berpirsiyariya vexwendina zanyaran hate spartin saziyên olî yên heman welatan, û Civata Nêzîkatiyê tenê rola heval û piştevan lîst. Bo nimûne, civîna Iraqê bi hevkariya Dîwana Weqfa Ehlê Sünnet hat lidarxistin ku ji ber spartina rêveberiya vexwendinan ji aliyê Iraqî ve, hestiyariyên gengaz ji nav rabûn û bi pêşwaziyeke berfireh hat rûbirû.»
Wî herwiha destnîşan kir ku serpêhatiya serketî ya webînarên navneteweyî di dema Koronayê de û got: «Di wê qonaxê de zêdetirî 250 axêver ji welatên cuda bi rêya virtual beşdar bûn, û ev serpêhatî niha wek beşek ji bernameyên tevlihev (hazir û virtual) yên civatê didome.»
Dr. Şehyarî di beşeke din ê axaftina xwe de bi analîzkirina guherînên ramanî yên cîhana Îslamê eşkere kir: «Tevgerên tundraw di van deh salên borî de bi piştevaniya darayî ya berfireh li hin welatan, di nav de Pakistan, belav bûn, lê bûyerên wekî piştî 11ê Îlonê û guherîna nêzîkatiya polîtîkayên Erebîstana Siûdî, rewşên nû li cîhana Îslamê afirandin.»
Wî bi destnîşankirina guherînên dawî yên di têkiliyên zanyarên Ehlê Sünnet ên Pakistanê bi Komara Îslamî ya Îranê re ragihand: «Îro cîhê têkiliya bi zanyarên Pakistanê re ji berê pir guncawtir bûye û piştevaniya kesayetiyên wek Muftî Mihemed Teqî Osmanî ji Îranê re di dema şerê 12-rojî de, bûyerek kêmpeyda di nav tevgerên Dêobendî de tê hesibandin.»
Sekreterê Giştî yê Civatê di dawiyê de bi nasandina teoriya «Umetek Yekgirtî ya Îslamî» wek projeyek ji bo hevgirtina Şîa û Sünnetê li hemberî tevgerên tekfîrî ku bi heşt zimanên zindî yên cîhanê hatî wergerandin, bal kişand: «Li Pakistanê jî em bawer dikin ku bingehê sereke yê vê tevgerê divê zanyarên Pakistanî bin û Civata Cîhanî ya Nêzîkatiyê tenê di cihê heval û piştevan de rolê xwe bilîze.»
Di dawiya vê hevdîtinê de, endamên heyeta zanyarên Pakistanê bi spaskirina ji çalakiyên Hecetul-Îslam wal-Muslimîn Şehyarî, pêwistiya domandina hevkariyên zanistî û olî di navbera zanyarên Îran û Pakistanê û berfirehkirina bernameyên yekîtiyê yên li cîhana Îslamê da bi dijwarî kirin.
……….
Dawiya peyam
Etîket:
Civata Nêzîkatiya(Taqrîb) Mezhebên Îslamî, Zanyarên Pakistanê, Hocetul-Îslam wel-Muslimîn Dr. Hemîd Şehyarî
Your Comment