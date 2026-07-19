  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Serdar Qaanî: «Em rêya berbiçav a berxwedanê didomînin.»

19 July 2026 - 19:20
News ID: 1842363
Source: https://www.tasnimnews.ir/fa/news/
Serdar Qaanî: «Em rêya berbiçav a berxwedanê didomînin.»

Serdar Qaanî nivîsand: «Di serdema seroktiya Ayetullah Xameneî de em rêya berbiçav a berxwedanê didomînin.»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Serdar Îsmaîl Qaanî, fermandarê Hêza Quds a Pasdaranên Şoreşa Îslamî, di peyamekê de nivîsand: 
«Fermandar û şervanên eniyên berxwedanê, digel naskirin û spasdariya ji kerem û mezinatiya Xudayê Teala yê ji bo eniya berxwedanê, careke din li ser domandina dilsoziya bawerî ya xwe ji peymana ku bi Îmamê Şehîd ê Ümmetê, Xuda dilxweşiyê lê bike, re girê dabûn, piştrast dikin û ragihînin ku em hê jî di serdema seroktiya Hazretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî, Xuda wî biparêze, de rêya ron û serbilind a berxwedanê, ya ku gelek caran ji aliyê Hazretê wî ve hatiye piştrastkirin û tê piştrastkirin, berdewam dikin.»
-----------
Dawiya peyamê/
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha