Serleşker Ebdullahî: Em ê bersivek li her cure hovîtî û vahşiyê ya dijmin bidin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl el-Beyt (ABNA), fermandarê Navenda Fermandariya Xatem el-Enbiya hişyariyek ji dijminê hîlekar ê Amerîkayî re da û got ku hêzên çekdar ên Îranê dê li hember her cure çavtengî, zorê û hovîtîyê bersiveke dijwar û hilweşîner bidin.
Ev peyam bi tevahî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Di rêya ronak a rêberê şehîd ê ummetê û şehîdên bilindpayeyê Îrana Îslamî û eniya berxwedanê de, em careke din bi Rêberê şehîm û zanayê Şoreşa Îslamî û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar, Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneyî, peymanê nû dikin ku peyama zelal û ronahî ya wî ya ji bo parastina armancên şoreşê, yekîtiya pîroz û hevgirtina neteweyî, di nav hêzên çekdar de wekî rêbername biparêzin. Her wiha em ê hemû hêz û kapasîteya xwe ji bo zêdekirina hevdilî, yekîtî û yekparebûna di navbera hêzên çekdar, gel û berpirsên dilsoz ên her sê hêzên dewletê de bi kar bînin, da ku berjewendiyên gelê Îranê, mafên gel û ewlehiya neteweyî were parastin.
Bi peyrewiya fermanan û rêwerzên rêberê me yê mezin, em di heman demê de ji Şeytanê Mezin û dijminê sûcdar, peymanşikên û hîlekar ê Amerîkayî re tînin bîra wan ku her cure çavtengî, zordestî, xwestina serdestbûnê û hovîtî dê bi bersiveke qet'î û hilweşîner a şervanên bawermend, dilêr û bihêz ên hêzên çekdar re rû bi rû bibe. Her wiha em ê mesrefên girantir ji şerên dayînî yên duyem û sêyem li ser wan bar bikin.
Hêza parastinê ya welatê me, ji aliyekî ve piştgiriyeke bihêz ji bo aramî û ewlehiya gelê me yê qeyretdar û dilêr e, ji başûr heta bakur û ji rojhilat heta rojava Îranê. Ji aliyê din ve jî şert û zemînek ji bo xizmeta berpirsên welatê ji bo refah û bextewariya gelê şerefmedar peyda dike.
Kampa dijmin, piştî têkçûnên xwe yên li pey hev di şerê leşkerî de, hêvîya xwe girêdayî afirandina cudahî û nakokiyê di navbera gel û berpirsan de kiriye. Ji ber ku têkçûna Şeytanê Mezin, Amerîkaya sûcdar, bi yekgirtina hundirîn ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê, li dijî vê planê şeytanî rawestandinek cidî ji bo bêhêvîkirina dijmin ji bo hemûyan pêdivî û girîng e.
Bi alîkariya Xwedayê Mezin, bi înayeta Hz. Weliyê Asr (Mehdî) û bi rêbertiya rêberê me yê hêja, em ê bi hemû hêz û kapasîteya xwe yekgirtina ku ji rabûna bêwêne û dîrokî ya gelê me di rêvebirina cenazeyê rêberê şehîd ê ummetê û azadiyaxwazên cîhanê de çêbûye biparêzin.
Serleşker, firokevanger Elî Ebdullahî
Your Comment