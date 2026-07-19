"Rapora Wall Street Journal: Îran di dema agirbestê de heta 6 mîlyar dolar neft firot"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Rojnameya Amerîkî Wall Street Journal bi veguhastina analîzkaran û daneyên rêxistina "Yekîtiya Dijî Îrana Nukleerî" (UANI) nivîsand ku Tehran di navbera nîvê Hezîranê û nîvê Tîrmehê de, di heman demê de ku dorpêça deryayî ya benderên xwe hat rawestandin, ji vê derfetê ji bo zêdekirina hinardekirina neftê sûd wergirtiye û ji vê rêyê di navbera 5 heta 6 mîlyar dolar dahat qezenc kiriye. Li gorî vê raporê, ev dahat alîkariya Îranê kiriye ku berî vegera qedexeyên Amerîkayê, rezervên xwe yên darayî xurt bike.
Wall Street Journal her weha bîr xist ku Wezareta Parastinê ya Amerîkayê berê ragihandibû ku bi fermana Donald Trump dorpêça demkurt a deryayî ya benderên Îranê hatiye rakirin. Piştî wê jî, Abbas Araqçî, Wezîrê Karên Derve yê Îranê, ji rakirina hin qedexeyên hinardekirina neftê, azadkirina beşek ji malûmatên darayî yên Îranê û destpêkirina bernameya avakirina nû ya welat agahdar kiribû.
Trump jî di berdewamiya vê yekê de ragihand ku ew ji biryara xwe ya kêmkirina qedexeyan poşman nîne û armanca vê gavê ew e ku derfetek ji bo gihîştina lihevhatinekê bi Îranê re were peyda kirin.
............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Îran
- Neft
- Amerîka
- Wall Street Journal
- Şerê Îran û Amerîkayê
Your Comment